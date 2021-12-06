Ішинґер вважає малоймовірним вторгнення Росії в Україну

Глава Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), німецький дипломат Вольґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) вважає нині малоймовірним початок війни Росії з Україною, оскільки ціна за неї була б для Москви вищою, ніж потенційна вигода. Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, опублікованому в неділю, 5 грудня.

На переконання Ішинґера, президента Росії Володимира Путіна "вже давно переслідує страх, що Америка все ще хоче зробити Україну і Грузію членами НАТО". "Це для Росії - червона лінія", - каже він. "Ми не можемо сказати, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО. Але ми могли б дати Україні зрозуміти - орієнтуйтеся в довгостроковій перспективі трохи на фінів. Фінляндія - член ЄС, але не НАТО", - додає Ішинґер.

Дипломат схвалює той факт, що нова урядова коаліція в Німеччині в коаліційній угоді спочатку зайняла чітку позицію щодо ситуації в Україні та Білорусі і вже після цього заявила про майбутні відносини з Росією. "Краще так, ніж навпаки. Росія проводить швидше опортуністичну, ніж стратегічну політику. Саме тому так важливо вести переговори з Росією з позиції західної сили", - наголошує він.

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Необхідність діалогу ЄС та Росії

При цьому глава MSC переконаний у необхідності ведення діалогу між ЄС та РФ. На його думку, новому уряду ФРН варто виступати за діалог між ЄС і НАТО, з одного боку, і Москвою - з іншого.

"Адже це гротескно: США та Росія ведуть інтенсивні переговори про роззброєння та стратегічну безпеку, а між ЄС та Росією - повна тиша, - каже він. - Ми занадто дозволяємо нашим власним партнерам по ЄС зв'язувати нам руки. Діалог із Москвою був би неправильним тільки тоді, коли його можна було б інтерпретувати як ознаку слабкості".

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Ішинґер: зупиняти "Північний потік - 2" запізно

Глава MSC погоджується з журналістом Handelsblatt, що зупинка проєкту газопроводу "Північний потік - 2" "могла б полегшити (президенту США. - Ред.) Джо Байдену життя". "Але, схоже, для цього (згортання проєкту "Північний потік - 2". - Ред.) вже пізно", - зазначає Ішинґер. - Крім того: якщо ми після відмови від використання атомної енергії до 2020 року збираємося також відмовитись від використання вугільної енергії, наша потреба в імпорті газу в середньостроковій перспективі не знижуватиметься".

При цьому німецький дипломат наголошує, що ФРН не має ставати залежною від внутрішньої політики США. "Нам потрібно бути впевненими, що нашу політику в Америці, як і раніше, правильно розуміють і сприймають серйозно", - додає він.