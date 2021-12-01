Путін хоче від США гарантій нерозширення НАТО на схід

Президент Росії Володимир Путін запропонував розпочати переговори зі США та їхніми союзниками щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. Про це він заявив у середу, 1 грудня, під час церемонії вручення вірчих грамот дипломатам, повідомила пресслужба Кремля.

"У діалозі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками будемо наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-який подальші рух НАТО на схід і розміщення загрозливих для нас систем зброї в безпосередній близькості до території Росії. Пропонуємо розпочати з цього приводу предметні переговори", - сказав Путін.

Він наголосив, що Росії потрібні саме правові, юридичні гарантії, "оскільки західні колеги не виконали взяті на себе відповідні усні зобов'язання". За словами Путіна, НАТО розширюється на схід, попри усні запевнення не робити цього. "По суті, законні російські занепокоєння у сфері безпеки були проігноровані і зараз їх продовжують ігнорувати далі", - сказав він.

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НАТО: Росія не має права втручатися

30 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главами МЗС країн Альянсу у Ризі заявив, що Росія не має права втручатися у процес приєднання України до Альянсу. Столтенберг зазначив, що Альянс підтримує Україну на шляху до членства в НАТО, але для цього потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів.

На потенційний вступ України в НАТО бурхливо реагують в Росії. Так, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявляв, що це стало б "вкрай небезпечним кроком" і змусило би Росію вжити заходів у відповідь. Руденко пообіцяв, що Росія не втручатиметься в переговори Києва з НАТО, однак заявив, що "будь-який крок матиме наслідки". Про які саме наслідки йдеться, заступник голови російського МЗС не уточняв.

Нагадаємо, що у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), який Україні досі не надали.

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Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.