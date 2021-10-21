Росія погрожує "заходами у відповідь" у разі вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО став би "вкрай небезпечним кроком" і змусив би Росію вжити заходів у відповідь, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю інформагенству "РИА Новости" в четвер, 21 жовтня.

Так у Москві відреагували на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, який під час візиту в Київ напередодні зазначив, що Росія не має права блокувати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Руденко пообіцяв, що Росія не стане втручатися в переговори Києва з НАТО, однак заявив, що "будь-який крок матиме наслідки". Про які саме наслідки йдеться, заступник голови російського МЗС не уточнив.

"Оскільки це переговори між НАТО і Україною, то це їм вирішувати, коли і що потрібно, але ми їх, так би мовити, попередили. НАТО знає нашу позицію щодо України", - зазначив він.

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Холодні відносини між НАТО і Росією

Американський міністр Ллойд Остін, перебуваючи днями в Києві, пообіцяв Україні подальшу підтримку в конфлікті з РФ і реформі оборонного сектору, яка сприятиме досягненню критеріїв членства в НАТО. Втім, голова Пентагону не назвав конкретних термінів, коли Україна, на його думку, могла б розраховувати на вступ до Альянсу. З огляду на жорстку позицію Росії з цього питання Остін зазначив: "Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО".

Після візиту до Києва Остін полетів до Брюсселя, де в четвер розпочалася зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО.

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Росія і НАТО останнім часом констатують значне погіршення відносин. Так, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, стосунки з Росією нині "найгірші з часів "холодної війни". У російському МЗС називають їх ще гіршими. Днями у Москві повідомили, що з листопада призупиняють роботу постійного представництва Росії при НАТО, а також закриють інформаційне бюро НАТО в Москві.