Міністр оборони США: Росія не може блокувати вступ України в НАТО

Жодна країна не має права впливати на визначення Україною своєї майбутньої зовнішньої політики, зокрема, щодо вступу в НАТО. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном у Києві у вівторок, 19 жовтня.

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО", - сказав він, коментуючи різко негативну позицію Росії щодо можливості вступу України до Північноатлантичного альянсу.

При цьому Остін наголосив, що Росія розпочала війну на Донбасі та перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту. "Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - зазначив він.

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Остін також запевнив, що США надалі надаватимуть Україні необхідну підтримку в конфлікті з Росією. "Ми робитимемо все можливе з нашого боку, щоб підтримати Україну, розвивати її спроможність захищати її територіальну цілісність та недоторканність", - заявив міністр. Своєю чергою, український міністр Таран заявив, що Україна очікує від США стримання Росії від розростання збройного конфлікту на Донбасі та перетворення його на повномасштабну війну. Він наголосив на дипломатичній, військовій і військово-технічній допомозі, яку Вашингтон надає Україні.

Днями прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії". За його словами, "це той сценарій, який виходить за "червону лінію" національних інтересів Росії". Вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", наголосив Пєсков.

Перший візит в Україну глави Пентагону

Ллойд Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. У вівторок, 19 жовтня, він вперше прибув до України в рамках робочого візиту. Напередодні Остін відвідав Грузію, а після візиту до України вирушить до Румунії. Раніше у міноборони США заявляли, що Остін закличе Тбілісі та Київ здійснити необхідні перетворення, щоб претендувати на вступ до Північноатлантичного альянсу. Після цього глава Пентагону поїде до Брюсселя на зустріч очільників оборонних відомств країн-членів НАТО.

Остін також планує обговорити з керівництвом трьох країн безпеку Чорноморського регіону та посилення співпраці між цими державами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну Ллойда Остіна під час свого візиту до США на початку вересня. Тоді український лідер говорив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади партнерства, яку оборонні відомства України й США уклали 31 серпня.