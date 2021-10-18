 Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2021

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Новини

Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії

Під час візиту до Грузії та України глава Пентагону підтвердить, що двері НАТО відкриті для цих країн. Ллойд Остін закличе Тбілісі та Київ здійснити необхідні реформи для вступу в НАТО.

Глава Пентагону Ллойд Остін

Глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час візиту до України та Грузії запевнить, що двері НАТО відкриті для цих країн. Про це у неділю, 17 жовтня, повідомила пресслужба міністерства оборони США.

Глава Пентагону також закличе ці країни здійснити необхідні перетворення, щоб претендувати на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Остін відвідує Грузію, Україну й Румунію перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО. "Ми заспокоюємо та зміцнюємо суверенітет країн, які перебувають на передовій російської агресії", - відзначив Остін.

Європейське турне міністра оборони США

Вранці 18 жовтня глава Пентагону прибув до Грузії. Потім він відвідає Україну, а після неї - Румунію.

У Грузії Остін зустрінеться з прем'єром цієї країни Іраклієм Гарібашвілі і міністром оборони Джуаншером Бурчуладзе, а в Україні - з президентом Володимиром Зеленським та главою міноборони Андрієм Тараном. У Румунії глава міноборони США зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом із міністром оборони Ніколає Чукою.

Остін планує обговорити з керівництвом трьох країн безпеку Чорноморського регіону та посилення співпраці між цими державами.

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Після цього глава Пентагону поїде до Брюсселя на зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО. Візит запланований на 21-22 жовтня. За даними Пентагону, як очікується, на цій зустрічі обговорять Росію, а також проблеми з боку Китаю.

Нагадаємо, під час візиту до США на початку вересня президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну міністра оборони Сполучених Штатів. Тоді український лідер говорив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади оборонного партнерства, яку оборонні відомства України і США уклали 31 серпня цього року.

Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. Україну він відвідає вперше.

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