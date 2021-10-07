Генсек НАТО Столтенберг закинув Росії зловмисні дії

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг пояснив рішення про вислання восьми членів місії Росії при НАТО та скорочення російського диломатичного представництва вдвічі необхідністю реагувати на "зловмисну діяльність" РФ. Про це він заявив на брифінгу в четвер, 7 жовтня.

"Ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були таємними офіцерами російської розвідки. Це рішення не пов'язано з якоюсь конкретною подією", - відповів він на запитання щодо наявності зв'язку між кроком Альянсу та активністю Росії у Чехії та Болгарії. "Ми помітили збільшення російської зловмисної діяльності протягом останнього часу. Тому нам необхідно бути пильними. Звичайно, ми мусимо реагувати, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО ведуть діяльність, яка не відповідає їхній акредитації. Тому акредитацію анульовано", - продовжив він.

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Столтенберг визнав, що "відносини між НАТО і Росією перебувають на найнижчій точці з моменту закінчення "холодної війни". Відповідальність за це він поклав на РФ. "Це через російську поведінку, зокрема агресивні дії щодо України", - сказав генсек. Водночас він запевнив, що Альянс готовий до діалогу, в тому числі до скликання засідання ради НАТО-Росія. Столтенберг повідомив, що Альянс неодноразово запрошував РФ до проведення такого засідання, однак так і не отримав позитивної відповіді.

Росія застерігає щодо "руйнування" відносин

В Москві різко відреагували на рішення НАТО. Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив у четвер, що воно може "остаточно зруйнувати" відносини між НАТО і Росією. Він переконаний, що рішення НАТО з видворення російських дипломатів покликане "в черговий раз показати, що у антиросійської політики немає берегів". "Якщо в НАТО хочуть домогтися остаточного руйнування відносин з Росією, то їхній нинішній стан в результаті відмови від будь-якого практичного співробітництва, припинення контактів за військовою лінією і повернення військового планування до схем "холодної війни" оптимізму не вселяє", - сказав Грушко.

Напередодні голова комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Москва відреагує на рішення НАТО.

Нагадаємо, засідання ради "НАТО-Росія не проводилися з 2019 року. Після отруєння у 2018 році колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" Альянс скоротив місію РФ з 30 членів до 20 - вислав сім діючих та відмовив у акредитації трьом новим.

У квітні НАТО підтримало Чехію у конфлікті з Росією, що супроводжувався взаємним висланням дипломатів. Прага звинуватила спецслужби РФ у вибуху на складі зброї в 2014 році, унаслідок якого загинули дві людини, та оголосила про висилку 18 співробітників посольства РФ. Москва звинувачення відкинула і відповіла висилкою 20 чехів. На знак солідарності з Чехією країни Балтії, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія також вислали декілька російських дипломатів.