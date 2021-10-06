 НАТО висилає 8 членів російської місії через підозру у роботі на розвідку РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2021

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НАТО висилає 8 членів російської місії через підозру у роботі на розвідку РФ

В Альянсі стверджують, що "дипломати" насправді працювали офіцерами російської розвідки. Також вирішено скоротити місію РФ у НАТО.

НАТО виявило 8 шпигунів у місії РФ при Альянсі

НАТО виявило 8 шпигунів у місії РФ при Альянсі

Організація Північноатлантичного договору вирішила у середу, 6 жовтня, вислати вісім членів російської місії, заявивши, що вони насправді працювали офіцерами розвідки РФ, повідомляє агенція dpa. Також Альянсом ухвалено рішення про скорочення місії Росії. 

"Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були таємними офіцерами російської розвідки'', - підтвердив представник НАТО агентству АР. Кількість акредитованих співробітників російської місії при НАТО зменшено до 10 осіб з нинішніх 20. Інформацію про відкликання акредитації восьми росіян при місії НАТО через їхню роботу на російські спецслужби підтвердило також агентство dpa.

Росія обіцяє відповідь НАТО

Голова комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив "Інтерфаксу", що Москва відреагує на рішення НАТО, оскільки у дипломатичній практиці подібні кроки носять взаємний характер. "Упевнений, керівництво російського зовнішньополітичного відомства запропонує адекватні заходи, не обов'язково симетричні", - сказав він. Звинувачення на адресу висланих членів місії він назвав бездоказовими.

Нагадаємо, що у квітні НАТО підтримало Чехію у конфлікті з Росією, що супроводжувався взаємним висланням дипломатів. Прага звинуватила спецслужби РФ у вибуху на складі зброї в 2014 році, унаслідок якого загинули дві людини, і оголосила про висилку 18 співробітників посольства РФ. Москва звинувачення відкинула і відповіла висилкою 20 чехів.

Країни Балтії, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія також вислали декілька російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Читайте також: Висилка дипломатів. Чим вона обернеться для Росії та США?

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