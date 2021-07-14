Дипустанови США в Росії змушені скоротити понад 180 співробітників

США скоротили у своїх дипломатичних установах у Росії 182 співробітників, які не були американськими громадянами. Як заявив у п'ятницю, 30 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен, цей крок вплине на дипломатичні відносини між країнами.

За його словами, скорочення штату потенційно зачепить безпеку персоналу дипустанов та здатність Вашингтона вести дипломатію з російським урядом. "Хоч ми і шкодуємо про дії російської влади, яка змусила нас скоротити нашу діяльність та надання послуг, США будуть виконувати свої зобов'язання, намагаючись при цьому досягти передбачуваних та стабільних відносин з Росією", - зазначив Блінкен, цитує інформагенція AP.

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Нагадаємо, що в середині травня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США повинні до 1 серпня виконати розпорядження про заборону брати іноземців на роботу в своїх дипустановах у РФ. Ця вимога стосується "недружніх країн", до яких у Росії віднесли США та Чехію.

У зв'язку з цією забороною, запровадженою у відповідь на нові санкції США проти РФ за втручання в президентські вибори і хакерські атаки, американське посольство оголосило, що практично перестане надавати консульські послуги, зокрема, припинить видавати імміграційні візи для недипломатів.