 Пєсков: РФ і Білорусь спільно реагуватимуть на ″активність НАТО в Україні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Пєсков: РФ і Білорусь спільно реагуватимуть на "активність НАТО в Україні"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков і правитель Білорусі Олександр Лукашенко стверджують про "розміщення військ НАТО в Україні" і заявляють, що спільно реагуватимуть на них.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 27 вересня, про "спільні дії у відповідь Москви і Мінська на розміщення військ НАТО в Україні".

"Це ті дії, які забезпечать безпеку наших двох союзних держав", - зазначив прессекретар президента РФ Володимира Путіна, відповідаючи на питання журналістів, якими можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусі на розміщення військ НАТО в Україні. "Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і він говорив, що це знаходиться за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", - цитує Пєскова агенція "Інтерфакс".

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Раніше цього ж дня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді з представниками білоруських силових структур про "дії у відповідь на розміщення військ НАТО в Україні". За його словами, ця тема неодноразово обговорювалася ним на зустрічах із Путіним.

"Ми з президентом Росії проводили та проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба щось робити. Інакше ми завтра матимемо просто на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо", - заявив Лукашенко.

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"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - зазначив правитель Білорусі, не наводячи при цьому жодних доказів.

Нагадаємо, що в Україні немає ні військових баз НАТО, ні американський військових баз. США та НАТО також ніколи не повідомляли про плани їхнього розгортання на території України.

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