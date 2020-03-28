 У НАТО підтримали Чехію у конфлікті з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У НАТО підтримали Чехію у конфлікті з Росією

Альянс "повністю солідарний" з Прагою у дипломатичному конфлікті з Росією. Між тим Сенат Чехії закликає розірвати з РФ договір про дружні відносини.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі

НАТО встав на бік Чехії в дипломатичному конфлікті з Росією. Союзники Праги у Північноатлантичному альянсі висловлюють "глибоку занепокоєність через дестабілізуючі дії Росії, які тривають в євроатлантичному просторі", у тому числі на території НАТО, йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації в четвер, 22 квітня.

Альянс запевняє Чехію у "повній солідарності" з її позицією. Заява оприлюднена після того, як глава чеського МЗС Якуб Кулханек поінформував Північноатлантичну раду НАТО про конфлікт, що виник нещодавно з Росією, зазначається в документі.

Північноатлантична рада НАТО є органом ухвалення політичних рішень НАТО, який складається з постійних представників держав-членів Альянсу.

Прага і Москва обмінялися висилкою дипломатів

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек ультимативно заявив, щоб Москва до опівдня 22 квітня дозволила повернутися до Росії 20-м висланим раніше чеським дипломатам. В іншому разі Чехія пропорційно скоротить чисельність російського дипломатичного персоналу у Празі. Фактично це означає висилку ще 20 російських дипломатів.

У відповідь офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що у Москві "попереджають Прагу про неприпустимість вести розмову з Росією в ультимативному тоні". "Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий", - сказала Захарова, цитує агенція "Інтерфакс".

Наступного дня, 22 квітня, Кулханек заявив, що у Росії є час до кінця травня зменшити кількість свого персоналу у посольстві у Чехії.

Як повідомлялось, раніше Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві.

Сенат Чехії закликав уряд розірвати з РФ договір про дружні відносини

22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи 2014 року "актом державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС".

За цю резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату. Також сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до одного.

Сенат також закликав обговорити ситуацію навколо вибухів на рівні Ради безпеки ООН, НАТО та ЄС і вимагати від Росії компенсацій.

Читайте також: Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії

 

Дивитись відео 01:24

З речами на вихід: як висилають дипломатів (28.03.2018)

DW.COM

У Чехії затримали підозрюваних в участі в боях проти України на Донбасі

Чеська поліція заявила, що арешти п'ятьох осіб не пов'язані з причетністю російської військової розвідки до вибухів на складі боєприпасів у Моравії у 2014 році.  

Також за темою

Tschechische Republik Russische Botschaft in Prag

Дипломатичний конфлікт: Чехія висилає десятки дипломатів РФ 22.04.2021

Склад посольства РФ у Празі має бути скорочений до розміру чеської дипмісії в Москві. Це означає висилку з Чехії 70 співробітників російської дипмісії.

Tschechien Prag Schloss and Charles Bridge

Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії 21.04.2021

Новий очільник МЗС Чехії Якуб Кулханек поставив Москві ультиматум - якщо 20 висланих з РФ чеських дипломатів не зможуть повернутись до Росії, Прага скоротить російський дипломатичний персонал.

Russland Moskau | Architekturführer Moskau | Pressebilder

Росія висилає 20 чеських дипломатів 18.04.2021

МЗС Росії оголосило 20 чеських дипломатів "персонами нон грата", вони мають залишити країну впродовж доби. Напередодні Прага оголосила про висилку 18 російських дипломатів.

Реклама

Докладно

Чи готує Росія наступ на Україну: на що вказують нові дані

Чи готувала Росія наступ на Україну: висновки аналітиків

Весь квітень Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим. Висновки аналітиків - в огляді DW.  

Прототип літака AS2 компанії Aerion Supersonic

Після Concorde: спроби створити надзвуковий авіалайнер

Розробляються надзвукові літаки, що можуть з'єднати Нью-Йорк і Лондон за лічені години. Які перспективи у цих проєктів?  