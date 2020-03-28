У НАТО підтримали Чехію у конфлікті з Росією

НАТО встав на бік Чехії в дипломатичному конфлікті з Росією. Союзники Праги у Північноатлантичному альянсі висловлюють "глибоку занепокоєність через дестабілізуючі дії Росії, які тривають в євроатлантичному просторі", у тому числі на території НАТО, йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації в четвер, 22 квітня.

Альянс запевняє Чехію у "повній солідарності" з її позицією. Заява оприлюднена після того, як глава чеського МЗС Якуб Кулханек поінформував Північноатлантичну раду НАТО про конфлікт, що виник нещодавно з Росією, зазначається в документі.

Північноатлантична рада НАТО є органом ухвалення політичних рішень НАТО, який складається з постійних представників держав-членів Альянсу.

Прага і Москва обмінялися висилкою дипломатів

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек ультимативно заявив, щоб Москва до опівдня 22 квітня дозволила повернутися до Росії 20-м висланим раніше чеським дипломатам. В іншому разі Чехія пропорційно скоротить чисельність російського дипломатичного персоналу у Празі. Фактично це означає висилку ще 20 російських дипломатів.

У відповідь офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що у Москві "попереджають Прагу про неприпустимість вести розмову з Росією в ультимативному тоні". "Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий", - сказала Захарова, цитує агенція "Інтерфакс".

Наступного дня, 22 квітня, Кулханек заявив, що у Росії є час до кінця травня зменшити кількість свого персоналу у посольстві у Чехії.

Як повідомлялось, раніше Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві.

Сенат Чехії закликав уряд розірвати з РФ договір про дружні відносини

22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи 2014 року "актом державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС".

За цю резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату. Також сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до одного.

Сенат також закликав обговорити ситуацію навколо вибухів на рівні Ради безпеки ООН, НАТО та ЄС і вимагати від Росії компенсацій.

Читайте також: Вибух у Врбетіце - справа рук ГРУ? Що відомо про шпигунський скандал у Чехії