НАТО підтримує Чехію у розслідуванні щодо "зловмисних дій" РФ

Північноатлантичний альянс (НАТО) підтримує свого члена Чехію, яка проводить розслідування щодо "зловмисних дій" Росії на своїй території, заявив представник НАТО в неділю, 18 квітня, передає агенція Reuters.

"Це є наслідком небезпечної поведінки з боку Росії. Ми висловлюємо співчуття близьким жертв вибуху у Врбетіце. Винні особи повинні постати перед судом", - заявив представник НАТО у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році.

Великобританія підтримала рішення Чехії вислати дипломатів РФ

Цього ж дня глава міністерства закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що його країна також підтримує рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів і засуджує "нерозумні й небезпечні дії російських розвідувальних служб в Чеській Республіці".

"Сполучене Королівство повністю підтримує своїх чеських союзників, які показали, як далеко може дійти ГРУ у своїх спробах провести небезпечні і шкідливі операції, і підкреслили модель поведінки (російських спецслужб. - Ред.), яка викликає занепокоєння і яка використовуватлась під час нападу (на Юлію і Сергія Скрипалів. - Ред.) в Солсбері", - вказав британський дипломат.

Прем'єр Чехії обіцяє розсекретити матеріали про вибух на складі боєприпасів

Влада Чехії розсекретить матеріали про вибухи на складі боєприпасів, у причетності до яких підозрюють співробітників російських розвідслужб, заявив в інтерв'ю газеті "Лідове новіни" чеський прем'єр Андрій Бабіш, передає агенція "Інтерфакс".

За його словами, 19 квітня уряд вивчить матеріали справи, зібрані Службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і обговорить їх. "Досьє обговорюватимуть в уряді в понеділок, тому що інші міністри його не бачили, і я хочу, щоб дані були розсекречені", - сказав Бабіш. Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість ознайомитися з розсекреченими документами.

Бабіш додав, що вже поінформував союзників в Європейському Союзі і повідомив про справу голову Євроради Шарля Мішеля. "Ми обов'язково поговоримо про це на наступному засіданні Ради", - додав Бабіш.

Причетність РФ до вибуху на складі боєприпасів в Чехії

17 квітня Бабіш і міністр закордонних справ країни, який поєднує цю посаду з постом глави МВС, Ян Гамачек заявили, що уряд Чехії має докази причетності російської розвідки до вибухів на складі боєприпасів у Врбетіце 2014 року, внаслідок яких загинули двоє людей.

Крім того, чеська поліція повідомила, що розшукує двох громадян Росії, які мають кілька паспортів, включно російські документи на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова. За інформацією поліції та Національного центру з боротьби з організованою злочинністю, ці люди перебували в Чехії в період з 11 до 16 жовтня 2014 року.

Росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова вважають співробітниками ГРУ, причетними до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів речовиною групи "Новачок" у Солсбері в 2018 році. За інформацією Bellingcat і The Insider, справжні імена Петрова і Боширова Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.