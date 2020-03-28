Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії

Між Чехією та Росією посилюється дипломатичний конфлікт. Новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек ввечері у середу, 21 квітня, ультимативно заявив, щоб Москва до опівдня 22 квітня дозволила повернутися до Росії 20-м висланим раніше чеським дипломатам. В іншому разі Чехія пропорційно скоротить чисельність російського дипломатичного персоналу у Празі. Фактично це означає висилку ще 20 російських дипломатів.

У відповідь офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що у Москві "попереджають Прагу про неприпустимість вести розмову з Росією в ультимативному тоні" і що посол Чехії Вітезслав Півонька 22 квітня буде викликаний до МЗС РФ. "Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий", - сказала Захарова, цитує "Інтерфакс".

Раніше Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітника посольства Чехії у Москві.

Якуб Кулханек також вручив послу РФ у Празі Олександру Зміївському ноту протесту. Оглядачі розцінють ситуацію як найглибшу кризу у відносинах між Чехією та Росією за багато десятиліть. Конфлікт розгортається менш ніж за пів року до парламентських виборів у Чехії, нагадує dpa.

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