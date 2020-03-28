 Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2021

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Новини

Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії

Новий очільник МЗС Чехії Якуб Кулханек поставив Москві ультиматум - якщо 20 висланих з РФ чеських дипломатів не зможуть повернутись до Росії, Прага скоротить російський дипломатичний персонал.

Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії

Чехія вимагає повернути її дипломатів до Росії

Між Чехією та Росією посилюється дипломатичний конфлікт. Новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек ввечері у середу, 21 квітня, ультимативно заявив, щоб Москва до опівдня 22 квітня дозволила повернутися до Росії 20-м висланим раніше чеським дипломатам. В іншому разі Чехія пропорційно скоротить чисельність російського дипломатичного персоналу у Празі. Фактично це означає висилку ще 20 російських дипломатів.

У відповідь офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що у Москві "попереджають Прагу про неприпустимість вести розмову з Росією в ультимативному тоні" і що посол Чехії Вітезслав Півонька 22 квітня буде викликаний до МЗС РФ. "Пропонуємо Празі залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО. З Росією такий тон неприпустимий", - сказала Захарова, цитує "Інтерфакс".

Раніше Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітника посольства Чехії у Москві.

Якуб Кулханек також вручив послу РФ у Празі Олександру Зміївському ноту протесту. Оглядачі розцінють ситуацію як найглибшу кризу у відносинах між Чехією та Росією за багато десятиліть. Конфлікт розгортається менш ніж за пів року до парламентських виборів у Чехії, нагадує dpa.

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