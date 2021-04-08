У Чехії затримали підозрюваних в участі в боях проти України на Донбасі

У Чехії заарештували п'ятьох осіб за підозрою в у злочинах, пов'язаних з тероризмом, зокрема через ймовірну їх участь у боях на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Про це у середу, 21 квітня, повідомляє агенція Reuters.

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Крім того, щодо затриманих ідеться також про підозру у фінансуванні та підтримці тероризму. При цьому поліція запевнила, що ці затримання не пов'язані з заявами про причетність російської військової розвідки до вибухів на чеському складі боєприпасів у 2014 році.

Ці арешти стосувалися мілітаризованої групи осіб, один з яких воював проти українських військових на боці бойовиків самопроголошених республік на Донбасі, а після повернення до Чехії збирав гроші, щоб відправити нових людей на Донбас для участі в боях.

Раніше у Чехії вже судили декількох людей за участь у боях на боці проросійських бойовиків на Донбасі.

Вислання російських і чеських дипломатів

Нагадаємо, 17 квітня влада Чехії оголосила про рішення вислати 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році. Їм наказали залишити країну упродовж 48 годин.

За словами прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, чеські спецслужби мають докази того, що офіцери головного управління генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів у населеному пункті Врбетіце у Моравії у жовтні і грудні 2014 року. Внаслідок вибухів тоді загинули двоє людей.

Прага вислала 18 дипломатів посольства РФ, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб РФ - Служби зовнішньої розвідки або ж головного управління генштабу.

У відповідь Росія оголосила про вислання 20 дипломатів Чехії і заперечила всі звинувачення на її сторону.