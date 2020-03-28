Росія висилає 20 чеських дипломатів

Міністерство закордонних справ Російської Федерації у неділю ввечері, 18 квітня, повідомило, що висилає 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

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МЗС РФ викликало до себе посла Чехії в Росії. "Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В. Півоньку повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персона нон грат". Їм наказано до кінця дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Крім того, міністерство поінформувало, що пред'явило вимогу чеській стороні "привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії".

Нагадаємо, 17 квітня влада Чехії оголосила про рішення вислати 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році.

За словами прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, чеські спецслужби мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів у населеному пункті Врбетіце у Моравії у жовтні і грудні 2014 року. Внаслідок вибухів тоді загинули двоє людей.

У свою чергу, Гамачек уточнив, що Прага висилає 18 дипломатів посольства РФ, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб РФ - Служби зовнішньої розвідки або ж Головного управління Генштабу. Їм наказали покинути країну упродовж 48 годин.