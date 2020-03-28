 Росія висилає 20 чеських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2021

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Новини

Росія висилає 20 чеських дипломатів

МЗС Росії оголосило 20 чеських дипломатів "персонами нон грата", вони мають залишити країну впродовж доби. Напередодні Прага оголосила про висилку 18 російських дипломатів.

Будівля МЗС РФ у Москві

Будівля МЗС РФ у Москві

Міністерство закордонних справ Російської Федерації у неділю ввечері, 18 квітня, повідомило, що висилає 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

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МЗС РФ викликало до себе посла Чехії в Росії. "Послу заявлений рішучий протест у зв'язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі. В. Півоньку повідомлено, що двадцять співробітників посольства Чехії в Москві оголошуються "персона нон грат". Їм наказано до кінця дня 19 квітня 2021 року залишити територію нашої країни", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Крім того, міністерство поінформувало, що пред'явило вимогу чеській стороні "привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії".

Нагадаємо, 17 квітня влада Чехії оголосила про рішення вислати 18 російських дипломатів через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Моравії в 2014 році.

За словами прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, чеські спецслужби мають чіткі докази того, що офіцери Головного управління Генштабу збройних сил Росії (колишнього ГРУ) були причетні до вибухів на двох складах боєприпасів у населеному пункті Врбетіце у Моравії у жовтні і грудні 2014 року. Внаслідок вибухів тоді загинули двоє людей.

У свою чергу, Гамачек уточнив, що Прага висилає 18 дипломатів посольства РФ, які були ідентифіковані як співробітники спецслужб РФ - Служби зовнішньої розвідки або ж Головного управління Генштабу. Їм наказали покинути країну упродовж 48 годин. 

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