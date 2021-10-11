 Глава Пентагону Остін приїде в Україну наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Новини

Глава Пентагону Остін приїде в Україну наступного тижня

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну наступного тижня перед зустріччю з міністрами держав-членів НАТО.

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну в рамках європейського турне

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну в рамках європейського турне

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прибуде з візитом в Україну наступного тижня. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі у вівторок, 12 жовтня.

"Міністр і його команда готуватимуться до поїздки в Європу наступного тижня. Турне охопить Грузію, Україну й Румунію, а завершиться зустріччю з союзниками й партнерами під час засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі", - відзначив Кірбі.

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Деталі візиту в Пентагоні пообіцяли оприлюднити найближчими днями. Зустріч глав оборонних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі запланована на 21-22 жовтня.

Ллойд Остін обіймає посаду міністра оборони США з січня 2021 року. Україну він відвідає вперше.

Під час візиту до США на початку вересня президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну міністра оборони Сполучених Штатів. Тоді український лідер говорив, що сподівається обговорити деталі угоди про засади оборонного партнерства, яку оборонні відомства України і США уклали 31 серпня цього року.

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