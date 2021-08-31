Зеленський у Байдена: знакова зустріч без епохальних результатів

1 вересня президент США Джо Байден провів двогодинну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Її результатом стали рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства, меморандум на 30 мільярдів доларів з будівництва енергоблоку на Хмельницькій АЕС і заява про підтримку євроатлантичних прагнень України. Утім, українські оглядачі розійшлися в оцінках значущості та результатів робочого візиту Зеленського до Вашингтона.

Безпекові декларації

За протоколом, зустрічі президентів відводилося 45 хвилин, але вона протривала понад дві години. Після цього була оприлюднена спільна заява про стратегічне партнерство між державами.

За словами Зеленського, Байден ще й підтримав прагнення України щодо НАТО. "Я відчуваю, і чув це від президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, але яким буде цей шлях, важко сказати", - наводять слова Зеленського українські ЗМІ.

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Спільна українсько-американська співпраця у боротьбі з кіберзагрозами, домовленість про використання Україною американських технологій в галузі оборонних проєктів та плани на осінньому засіданні Комісії стратегічного партнерства затвердити нову Хартію про підвищений статус партнерства є свідченням успішних переговорів Зеленського з Байденом, вважає український політексперт Володимир Фесенко.

Він нагадав, що окрім цього глави оборонних відомств України та США уклали стратегічну оборонну рамкову угоду, яка посилить співпрацю з безпеки в Чорному морі, обмін кібернетичною інформацією і розвідувальними даними, а також подальшу підтримку України у протидії російській агресії.

На відміну від Фесенка, політолог Віктор Небоженко бачить у цих документах самі рамкові декларації, а не конкретні досягнення і гарантії безпеки. Сполучені Штати зараз зайняті стосунками з Європою, Афганістаном, взаєминами з Росією і Китаєм і ще не знають, що робити з Україною, вважає Небоженко. "Вашингтон не боїться втратити свої позиції в Україні і не очікує, що Росія може збільшити тут свій вплив. Це нова ситуація, яка свідчить, що або в США щось знають, або вони вже поділили сфери впливу з Москвою", - припустив експерт.

Міна під "Північний потік-2"

"Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - ідеться у спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів. Вашингтон наголосив у ній на недопущенні використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Окрім цього, задекларована підтримка урядами України та США зусиль зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

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Хоча обидва президенти нічого не сказали про проблему "Північного потоку-2" під час своїх виступів перед пресою по завершенні їхньої зустрічі, самий факт згадки про цей газогін у тексті спільної заяви свідчить, що Україні вдалося "витиснути максимально можливе" під час візиту Зеленського до США. Такий успіх Зеленського у Вашингтоні відзначив президент київського Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар. "Завдання зупинити добудову скандального газогону не ставилася під час цього візиту. Але зберегти стан невизначеності режиму його експлуатації в майбутньому таки вдалося і це дуже роздратувало Москву", - сказав експерт.

Економічна співпраця залежатиме від успіху реформ

"В рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має намір реформувати державні підприємства, захистити незалежність центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором та створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій", ідеться у спільній українсько-американській заяві. Але єдиним конкретним показником успіху двосторонньої економічної співпраці став меморандум між американською компанією Westinghouse та українським "Енергоатомом" про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. В майбутньому планується збудувати ще чотири блоки за технологією Westinghouse. Загальна вартість проєкту становитиме до 30 мільярдів доларів.

Оглядачі наголошують на тому, що меморандум не є контрактом, а так само тільки декларацією. Її ж втілення залежатиме від просування України шляхом реформ, які рекомендує Міжнародний валютний фонд і саме вони перелічені у спільній заяві.

На думку Віктора Небоженка ці американські передумови свідчать, що Україна стала для США країною, в якій годі швидко домогтися серйозних успіхів. "А коли Зеленський ще й презентував свій нереалістичний план трансформації України на 227 мільярдів доларів, американці зрозуміли, що говорити в Україні наразі ще немає з ким і що Зеленський не створив політичної сили, яка може втілити його пропозиції. Тому не сталося ані чогось поганого, ані чогось доброго: американці зупинилися на вимогах простих речей і реформ із тим, щоби впливати на короткострокові кроки України", - зазначив Небоженко.