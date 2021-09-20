Вашингтон і Лондон не визнають російські вибори в Криму та ОРДЛО

США не визнають проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих Росією територіях України. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, опублікованій на його сайті у понеділок, 20 вересня. "Ми не визнаємо проведення виборів до Державної думи Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

У Держдепартаменті також наголосили, що вибори відбулися в умовах, які не сприяють вільному та справедливому волевиявленню, а ухвалення низки законів серйозно обмежило політичний плюралізм і не дало змоги російському народу реалізувати свої громадянські й політичні права. Також, як зазначається у заяві, обмеження з боку уряду РФ і маргіналізація незалежних політичних фігур не дали змоги спостерігати за виборами представникам Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки і співробітництва у Європі (БДІПЛ ОБСЄ).

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"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії, зокрема за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, а також її зобов'язанням перед ОБСЄ та іншими міжнародними і регіональними організаціями. Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань із поваги прав людини та основних свобод і припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ", - йдеться в заяві Держдепу.

Лондон засудив російські вибори в Криму

У МЗС Великої Британії також засудили проведення російських виборів в окупованому Криму. "Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною та залишається такою донині", - йдеться в заяві МЗС Великобританії, розміщеній на сайті британського уряду.

У заяві також наголошується, що ці вибори є "серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії". "Заходи, вжиті російською владою з метою маргіналізації громадянського суспільства, придушення незалежних медіа та усунення опозиційних кандидатів від участі у виборах, підривають політичний плюралізм і суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе", - заявили у британському МЗС.

Нагадаємо, раніше цього дня в Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам. "Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму, бо Крим - це Україна", - наголосив речник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Для жителів ОРДЛО організували участь у виборах до Держдуми Росії двома способами: дистанційним електронним голосуванням, а також на дільницях у Ростовській області, куди їх організовано підвозили автобусами та потягами. Лише у дистанційному голосуванні взяли участь 150 тисяч жителів ОРДЛО. Загалом же кількість людей на Донбасі, яким видали російські паспорти, оцінюється у 650 тисяч.