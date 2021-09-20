 ЄС: голосування жителів ОРДЛО на виборах до Думи суперечить мінським угодам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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ЄС: голосування жителів ОРДЛО на виборах до Думи суперечить мінським угодам

У Євросоюзі заявили, що ніколи не визнають російських виборів на території Криму. Голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми суперечить мінським угодам, додав речник ЄС.

Російська виборча дільниця в Бахчисараї, в анексованому Криму

У ЄС заявляють, що не визнають російські вибори в анексованому Криму

У Євросоюзі не визнають вибори до Державної думи РФ на території анексованого Криму та вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам. Про це у понеділок, 20 вересня, заявив речник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Петер Стано, повідомляє кореспондент DW.

"Ми ніколи не визнаємо вибори в незаконно анексованому Криму, бо Крим - це Україна", - зазначив Стано. "І ми також занепокоєні тим фактом, що громадянам України та населенню з українських територій на сході (країни. - Ред.), які зараз не перебувають під контролем легітимного українського уряду, видавали паспорти, щоб вони брали участь у цих російських виборах. Це суперечить духу і цілям мінських угод. І ми закликаємо Росію утримуватися від дій, які суперечать зобов'язанням, які витікають з мінських угод", - додав речник.

Як відомо, для жителів ОРДЛО організували участь у виборах до Держдуми Росії двома способами: дистанційним електронним голосуванням, а також на дільницях у Ростовській області, куди їх організовано підвозили автобусами та потягами. Лише у дистанційному голосуванні взяли участь 150 тисяч жителів ОРДЛО. Загалом же кількість людей на Донбасі, яким видали російські паспорти, оцінюється у 650 тисяч.

Крім того, в ЄС шкодують, що Росія не допустила повноцінну місію Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, через що воно не змогло спрямувати спостерігачів на вибори до Держдуми. "Ці вибори відбулися в атмосфері залякування критичних і незалежних голосів. І ці вибори відбулися без достойного довіри міжнародного спостереження", - зазначив Стано.

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