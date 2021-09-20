"Єдина Росія" збільшує відрив на виборах до Державної думи

Після обробки понад 85 відсотків протоколів правляча у РФ партія "Єдина Росія" набирає 49,76 відсотка відсотка голосів у федеральному окрузі та забирає собі 195 з 225 мандатів, що будуть розподілені за одномандатними округами. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії РФ, опубліковані на сайті відомства вранці понеділка, 20 вересня.

Читайте також: Україна запровадить санкції через російські вибори в Криму і на Донбасі

У Держдумі РФ може з'явитися нова партія

На другому місці - Комуністична партія Російської Федерації (КПРФ) з 19,61 відсотка голосів і 15 мандатами за одномандатних округах, а на третьому - Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) з 7,53 відсотка голосів і одним додатковим мандатом.

П'ятивідсотковий бар'єр попередньо також долають партії "Справедлива Росія" (7,34 відсотка голосів і сім мандатів) та "Нові люди" (5,31 відсотка голосів). Партія "Нові люди" при цьому має шанс вперше потрапити до Державної думи.

Жодної реальної опозиції

Раніше були оголошені дані екзитполів Інституту соціального маркетингу. Згідно з ними, за партійними списками "Єдина Росія" набрала 45,2 відсотка голосів, КПРФ - 21 відсоток, ЛДПР - 8,7 відсотка, "Справедлива Росія" - 7,9 відсотка.

Загалом проголосувати на виборах до Держдуми мали 110 мільйонів осіб, серед яких були також десятки тисяч жителів окупованого украънського Донбасу, які отримали російські паспорти. За голоси виборців змагалися 14 партій, проте серед них насправді не було жодної реальної опозиційної політичної сили. Зокрема, через ухвалений у травні цього року закон, що передбачає недопуск членів "екстремістських організацій" до участі у виборах, можливість стати кандидатами позбавили усіх, хто мав відношення до організацій опозиціонера Олексія Навального.

Читайте також: Київ закликає світ не визнавати вибори до Держдуми на окупованих територіях