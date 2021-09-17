 Київ закликає світ не визнавати вибори до Держдуми на окупованих територіях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Київ закликає світ не визнавати вибори до Держдуми на окупованих територіях

МЗС України засудило проведення виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму, а також залучення до виборів жителів Донбасу.

Одна з виборчих дільниць у Сімферополі, 17 вересня 2021 року

Одна з виборчих дільниць у Сімферополі, 17 вересня 2021 року

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Російською Федерацією виборів до Держдуми на території Криму і примусове залучення до голосування українських громадян на Донбасі, яким видали російські паспорти. Київ розглядає організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України, наголошується у заяві міністерства, опублікованій у п'ятницю, 17 вересня, на його сайті. Такі дії Москви є також порушенням фундаментальних принципів міжнародного права та суперечать Статуту ООН та низці резолюцій Генасамблеї ООН.

"Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків", - наголосили в МЗС України. 

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Крім того, у заяві зазначається, що залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях, як і майже 1,5 мільйона виборців у Криму, суттєво спотворить результати виборів до Держдуми РФ і загалом ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації і проведення такого голосування нестимуть відповідальність згідно з українським законодавством, наголосили в українському МЗС.

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Київ закликав також іноземні держави і міжнародні організації "рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій".

Також МЗС вимагає від Росії припинити окупацію Криму і територій у Донецькій і Луганській областях та "виконати повною мірою відповідні рішення міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій".

Вибори до Держдуми Росії

Нагадаємо, 17 вересня у Росії офіційно стартували триденні вибори депутатів Держдуми. У них беруть участь 14 політичних партій, загалом зареєстровано кандидатами 3812 осіб за партійними списками, 2020 - на одномандатних округах.

Через ухвалений у травні цього року закон, що передбачає недопуск членів екстремістських організацій до участі у виборах, можливість стати кандидатами позбавили усіх, хто мав відношення до організацій опозиціонера Олексія Навального.

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У перший день голосування низка російських ЗМІ і багато користувачів соцмереж повідомляють про масову участь бюджетників у голосуванні. Аналогічними спостереженнями діляться і правозахисники. Так, Telegram-канал "Вільний народ" опублікував фотографію, на якій зображена довга черга з військовослужбовців, поліцейських та інших бюджетників на одній з виборчих дільниць Бурятії.

При цьому явка на виборчих дільницях у Росії в середньому становить 8-12 відсотків, повідомив заступник голови ЦВК РФ Микола Булаєв.

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