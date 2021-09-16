Кулеба: Україна фіксуватиме порушення через вибори РФ в ОРДЛО і Криму

Україна фіксуватиме порушення через проведення Росією виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей і в Криму, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наголошу, що згідно з міжнародним правом єдиний статус, яким володіє РФ в Автономній Республіці Крим та окремих районах Донецької та Луганської областей, - це держава-окупант, і те, що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням міжнародного права. У зв'язку з цим ми реагуватимемо за вже відпрацьованою схемою - ми фіксуватимемо ці порушення, звертатимемося до партнерів", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, 16 вересня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Міністр заявив, що за всі зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ їй доведеться заплатити. "Я розумію, що ми цим вибори не скасуємо, і росіяни наразі зроблять те, що вони вважають за необхідне, тому що вони контролюють цю територію, але, знаєте, всьому приходить свій кінець. Я переконаний, що російській окупації кінець теж прийде, і коли це станеться, то всі ті зафіксовані випадки правопорушень з боку РФ - за них усіх доведеться заплатити. І ще один приклад такого порушення ми наразі зафіксуємо", - наголосив він.

За словами Кулеби, невипадково до цього Росія відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який наразі тимчасово Україна не контролює. "Відсутність цих місій сприяє якраз зусиллям Росії із влаштування цих "виборчих каруселей", підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей", - пояснив керівник МЗС України.

Україна очікує, що США та ФРН перейдуть до гарантій щодо "Північного потоку-2"

Також Кулеба заявив про очікування України, що США та Німеччина перейдуть від словесних запевнень до конкретних гарантій у зв'язку з "Північним потоком-2". "Позиція України залишається незмінною: ми бачимо, що партнери чують те, що ми їм говоримо, і ті пропозиції, які ми вносимо, але рішення ще не ухвалені", - сказав міністр.

Він зазначив, що Україна продовжить переговори. "Виключно дружній тиск на партнерів, тому що час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій, тим більше, що ми бачимо, що РФ на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціну на газ, створюючи ефект непередбачуваності ринку та ажіотаж через дефіцит. Тому наразі вже треба діяти Німеччині, Сполученим Штатам", - підкреслив Кулеба. За його словами, Україна та інші країни Центральної Європи готові діяти разом із ними.