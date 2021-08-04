 За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п′яти осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

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Новини

За виборами в Росії спостерігатиме місія ПАРЄ з п'яти осіб

ПАРЄ направить на вибори в російську Держдуму місію з п'яти спостерігачів. Вони мають намір зустрітися з політиками, представниками ЗМІ, громадянського суспільства і ЦВК.

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

У зв'язку з проведенням виборів до російської Держдуми в Москву прибуде місія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з метою оцінки виборів. Команда у складі п'ятьох осіб буде перебувати в російській столиці з 17 по 19 вересня, таке рішення ухвалило в понеділок, 6 вересня, бюро ПАРЄ.

Водночас бюро асамблеї визначило, що "ПАРЄ буде не в змозі провести повноцінну місію зі спостереження за виборами" в умовах відсутності міжнародних партнерів зі спостереження за виборами від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ) та Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також з урахуванням нинішньої епідеміологічної ситуації.

Утім, політична присутність асамблеї в форматі місії з оцінки виборів має надати додаткову цінність діалогу, що триває між Російською Федерацією і ПАРЄ, зазначається в заяві.

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Члени місії, яку очолить швейцарський депутат П'єр-Ален Фрідез і яку буде супроводжувати представник Венеціанської комісії, мають намір провести зустрічі з ключовими російськими політичними фігурами, в тому числі представниками як парламентських, так і тих партій, що не представлені в Держдумі, місцевими спостерігачами, представниками ЗМІ та громадянського суспільства, а також Центрвиборчкому РФ.

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За підсумками роботи комісія представить голові бюро ПАРЄ свої висновки, що стануть основою звіту про те, як РФ виконує зобов'язання в електоральній сфері. Цей звіт нині готується моніторинговим комітетом ПАРЄ.

Через те що російська влада, пославшись на пандемію, різко скоротила число допущених спостерігачів - з 500 до 60, Організація з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше з 1993 року не направить на вибори до Росії свою спостережну місію.

За рішенням ЦВК РФ в нинішньому році буде не один, а три єдиних днів голосування - 17-19 вересня. Протягом цього часу, крім Держдуми, відбудуться вибори глав дев'яти регіонів, а також депутатів законодавчих органів у 39 регіонах.

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