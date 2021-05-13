Виборці з Донбасу: як вони проголосують на виборах до Держдуми РФ

Як стало відомо 14 липня, на Донбасі проживають 611 тисяч громадян Росії, які зможуть взяти участь у голосуванні на виборах депутатів Державної думи Росії 17-19 вересня. Це досить значна кількість виборців, і вони можуть вплинути на результати виборів. Більшість із них отримала російські паспорти за останні два роки, і деякі вже встигли проголосувати за поправки до російської конституції у 2020 році.

Як цієї осені виглядатиме виборчий процес для громадян РФ на Донбасі і які політичні сили можуть розраховувати на їхні голоси, читайте у статті DW.

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Жителі Донбасу проголосують електронно?

611 тисяч громадян Росії зараз проживають у самопроголошених донецькій і луганській "народних республіках". Цю цифру 14 липня озвучив депутат Державної думи Віктор Водолацький на "Форумі громадян Росії" в Луганську, передає РІА "Новости". Таке різке зростання їхньої кількості стало можливим завдяки низці указів Володимира Путіна про спрощення процедури отримання російського громадянства. Перший указ із цієї низки з'явився у 2019 році, він передбачав видачу паспортів РФ саме жителям Донецької та Луганської областей України.

Зараз в інтернет-спільнотах жителів Донбасу активно поширюється інформація про майбутні вибори до Державної думи Росії. Наприклад, адміністратори групи руху "Союз добровольців Донбасу" закликають новоспечених росіян звертатися до "міграційних служб МВС" "ДНР" і "ЛНР" за так званим страховим номером індивідуального особового рахунку (СНІОР). Прессекретарка руху Марія Коледа у розмові з DW висловила впевненість, що завдяки СНІОР жителі Донбасу зможуть зареєструватися онлайн і проголосувати електронно.

Карикатура Сергія Йолкіна на тему спрощеної видачі російських паспортів жителям Донбасу

У російській Центральній виборчій комісії (ЦВК) поки не згадували про можливість жителів "ДНР" і "ЛНР" голосувати онлайн. Представники ЦВК, говорячи про цю категорію громадян, повідомили у своєму Telegram-каналі, що росіяни без реєстрації в РФ можуть проголосувати на тій виборчій дільниці, до якої їх прикріпили за допомогою технології "Мобільний виборець". У ЦВК РФ не відповіли на запит DW про можливу участь цих росіян в електронному голосуванні.

Сергій Міхєєв, один із лідерів списку "Справедливої ​​Росії - За правду" у Ростовській області, що межує із самопроголошеними республіками, розповів DW, що сам досі не знає, як усе буде влаштовано. "До мене доходили всі ці чутки, що частину виборців буде підвезено на автобусах, а частина буде голосувати електронно, але ніхто їх не перевіряв, - говорить Міхєєв. - Поки все це досить туманно виглядає".

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Від Ростовської області стало ще вигідніше обиратися

Досвід попередніх виборів показує, що жителі Донбасу з паспортами РФ прикріплюються до дільниць у сусідній Ростовській області. Це означає, що їхні голоси на виборах до Думи перейдуть до ростовських регіональних відділень різних партій. Навіть без урахування нових громадян Ростовська область входить до переліку регіонів-лідерів за кількістю виборців - 3,2 мільйона осіб. Завдяки росіянам з Донбасу тим кандидатам у депутати, які потрапили до партійних списків у Ростовській області, буде легше потрапити до Державної думи, ніж їхнім колегам в інших регіонах.

Це пов'язано з тим, як розподіляються мандати під час підбиття підсумків голосування. Перш за все у депутатські крісла потрапляють лідери із загальнофедеральної частини списків партій. А слідом за ними йдуть кандидати з регіональних груп. Оскільки за основу розрахунку береться кількість виборців, то більше шансів потрапити до Держдуми - у партійних кандидатів у більших регіонах. Наприклад, якщо "Справедлива Росія" (СР) набере по 20 відсотків в Оренбурзькій (1,5 мільйона виборців) і Ростовській областях (3,2 мільйона), то в парламент потрапить більша кількість членів ростовського списку - адже 20 відсотків від 3,2 мільйона - це більше, ніж 20 відсотків від 1,5 мільйона.

Від "Єдиної Росії" (ЄР) у регіональній групі Ростовської області, серед інших, ідуть колишній глава "ДНР" Олександр Бородай і вже згаданий депутат-єдинорос Віктор Водолацкий. Останній називав "історично невідворотним" об'єднання невизнаних республік і Ростовської області. У травні секретар генради ЄР Андрій Турчак особисто їздив до Ростова-на-Дону підписувати з "Союзом добровольців Донбасу" так звану угоду про взаємодію.

Ще одним претендентом на значну частину голосів жителів Донбасу, які мають громадянство РФ, є "Справедлива Росія". З лютого 2021 року співголовою цієї партії став письменник Захар Прилєпін. Він брав участь у бойових діях на Донбасі як польовий командир на боці проросійських сепаратистів. У загальній частині списку СР разом з Прилєпіним був і режисер та актор Володимир Меньшов, який нещодавно помер. Письменник розповідав, що Меньшов через нього передав на допомогу сепаратистам один мільйон рублів готівкою.

Лідери "Справедливої Росії - За правду" Захар Прилєпін (л), Сергій Миронов (ц) і Геннадій Семигін

Боротьба між "Єдиною Росією" і "Справедливою Росією"

Пункт про визнання незалежності самопроголошених республік є у програмах "Справедливої ​​Росії" і КПРФ. Міхєєв із СР пояснив, що саме цим пунктом його партія розраховує завоювати голоси виборців з Донбасу. При цьому КПРФ буде "третьою в черзі" за цими голосами, вважають експерти. Симпатії жителів "ДНР" і "ЛНР" з паспортами РФ залишаються в першу чергу на боці ЄР і СР, тоді як КПРФ вважається протестною партією.

"Ось Путін (12 липня. - Ред.) опублікував статтю "Про історичну єдність росіян і українців". Я думаю, це частина виборчого процесу, - зазначає російський політтехнолог Костянтин Калачов. - Його думка про те, що росіяни і українці - один народ, це запрошення жителів Донбасу проголосувати". Експерт упевнений, що "Єдина Росія" дуже розраховує отримати підтримку росіян з Донбасу. Боротьба, на його думку, розгорнеться між ЄР і СР - між тими, хто голосує за Путіна, і тими, хто голосує за ветеранів конфлікту на Донбасу.

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"Я не впевнений, що сам Прилєпін є для жителів Донбасу авторитетом, - сумнівається в успіху СР російський політолог Ілля Гращенков. - Великою мірою він заміщує собою реальних ветеранів - Гіркіна та інших. Думаю, що якщо жителі цих "республік" і будуть голосувати, то за ЄР - мовляв, "заберіть нас звідси в Росію, щоб забезпечити нормальний рівень життя".