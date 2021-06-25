Росія допускає участь США у врегулюванні на Донбасі

Росія не проти того, щоб залучити США до врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо США погодяться вплинути на виконання Україною мінських домовленостей. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у суботу, 26 червня.

"Раніше були ситуації, коли допускалася участь США в цьому процесі. Але питання в тому, наскільки здатні наші американські колеги відігравати конструктивну роль. Тобто наскільки вони розуміють, що без відомих кроків із боку Києва не вдасться зсунути з місця весь цей процес", - пояснив Рябков.

Нині жодних конкретних обговорень про участь США в "нормандському форматі" немає, уточнив дипломат. Він додав, що Москва "не займає позицію, що це виключається за будь-яких умов", але "за нинішнього підходу американцям там, звісно, нічого робити".

Зеленський про референдум щодо Донбасу

Україна підтримує участь США в "нормандському форматі" та звинувачує Росію в небажанні врегулювати конфлікт мирним шляхом.

Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю телеканалу "1+1" 24 червня допустив можливість проведення всеукраїнського референдуму про "стіну" з окупованими територіями на Донбасі, якщо не вдасться досягти прогресу в "нормандському форматі" або "альтернативних форматах" - зі США, Росією та Європою.

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Нагадаємо, Зеленський у квітні підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ухвалення цього документа було одним із пунктів його президентської програми.

Згідно з документом, предметом всеукраїнського референдуму не можуть бути питання, які суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці та інші.