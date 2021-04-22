 На Донбасі 26 червня внаслідок обстрілу загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Новини

На Донбасі 26 червня внаслідок обстрілу загинув український військовий

Військовий загинув поблизу населеного пункту Піски, отримавши осколкове поранення, несумісне з життям.

На Донбасі 26 червня загинув український військовий

На Донбасі 26 червня загинув український військовий

Український військовослужбовець загинув у суботу, 26 червня, отримавши несумісне з життям осколкове поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків біля населеного пункту Піски в Донецькій області.

"Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - повідомила пресслужба Об'єднаних сил на сторінці в соцмережі Facebook.

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Напередодні в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів різного калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків. Бойових втрат за попередню добу в районі проведення ООС не було.

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