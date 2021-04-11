 Київ розгорнув спостережні групи вздовж усієї лінії розмежування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Новини

Київ розгорнув спостережні групи вздовж усієї лінії розмежування

У штабі ООС повідомили про розгортання на лінії розмежування спостережних груп. Їхнє завдання - контролювати режим припинення вогню та завадити провокаціям з боку бойовиків.

Український військовий на Донбасі

Український військовий на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін розгорнула вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі спостережні групи. Про це у неділю, 11 квітня, повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил (ООС) у соцмережі Facebook.

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"На особовий склад цих груп у взаємодії з військовими підрозділами Збройних сил України покладаються надважливі завдання - безпосередньо контролювати та координувати режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні. У випадках порушення мінських домовленостей незаконними збройними формуваннями групи мають оперативно проводити верифікацію порушень для своєчасного інформування вищого керівництва України.

Також важливими напрямками роботи спостережних груп є контроль та координація дотримання гарантій безпеки при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах цивільної інфраструктури регіону, зауважили у штабі ООС.

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Як наголошується у повідомленні, офіцери української сторони СЦКК "ведуть пильне спостереження" за діями бойовиків, що має завадити їм здійснювати збройні провокації та порушувати режим припинення вогню. Повідомляється також про випадки розповсюдження "окупантами" відверто неправдивих звинувачень на адресу української сторони у використанні спеціальних автомобілів у військових цілях.

Загострення на Донбасі

Останніми тижнями в зоні конфлікту на Донбасі зросла кількість порушень режиму припинення вогню. Також зросли бойові втрати серед українських військовослужбоців. Зокрема, Київ повідомив і про загибель внаслідок обстрілів українських військових 10-го та 8 квітня. 5 квітня було вбито двох військовослужбовців, а 26 березня - чотирьох.

7 квітня на екстреному засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання на Донбасі сторони підтвердили прихильність дотриманню режиму припинення вогню, однак не змогли узгодити текст спільної заяви. За словами речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, режим "тиші" не вдалося документально зафіксувати через позицію Росії і представників ОРДЛО.

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9 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, які поширює Росія про підготовку України до наступу на Донбас, не відповідають дійсності. За словами Хомчака, такі повідомлення "мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації".

Окрім того, занепокоєння міжнародної спільноти викликає зосередження російських військ поблизу кордону з Україною. У Вашингтоні, Брюсселі та Берліні вимагають від Москви пояснень та сприяння деескалації.

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