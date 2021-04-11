Держсекретар США погрожує Росії "наслідками" за агресивні дії щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Росію щодо "наслідків", якщо вона діятиме "агресивно" стосовно України. "Я повинен сказати вам, що маю серйозне занепокоєння через дії Росії поблизу кордону з Україною", - зазначив Блінкен у інтерв'ю телеканалу NBC, оприлюдненому в неділю, 11 квітня.

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"А тому ми перебуваємо у дуже тісному контакті, у дуже тісній координації з нашими союзниками та партнерами в Європі. Усі ми поділяємо це занепокоєння", - додав очільник Держдепартаменту США, цитує інформагенція AFP.

За словами Блінкена, президент США Джо Байден чітко озвучив позицію з цього питання. "Якщо Росія діятиме нерозсудливо чи агресивно, це матиме ціну, будуть наслідки", - наголосив держсекретар.

Розмови Блінкена з партнерами в Європі

Нагадаємо, останніми днями держсекретар США провів телефонні розмови, що стосувалися нарощування Росією військової присутності поблизу України, зі своїми колегами з Німеччини, Франції та Великобританії.

За підсумками розмов міністри заявляли про рішучу підтримку України та вимагали від Москви сприяти деескалації ситуації.

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Раніше у Вашингтоні заявили про найбільше зосередження військ РФ поблизу кордону з Україною з 2014 року та вимагали від Москви пояснень. Пояснити свої дії закликає Москву і Берлін. А канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вимагала сприяти деескалації ситуації та відмовитися від посилення підрозділів поблизу України.

Тим часом у Кремлі продовжують запевняти, що російські військові підрозділи переміщуються територією РФ та не становлять загрози для інших держав, а також кажуть про провокаційні дії Києва. Речник російського президента Дмитро Пєсков у оприлюдненому 11 квітня інтерв'ю виключив можливість війни з Україною, а також стверджував, що заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному станові справ. За його словами, у таких заявах Вашингтона йдеться про "зовсім суб'єктивні оцінки".