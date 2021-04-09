США, ФРН та Франція вимагають від РФ припинити провокації проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 9 квітня, провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) та главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Як зазначається у повідомленні на сайті Держдепартаменту, Блінкен та Маас наголосили на важливості підтримки України проти односторонніх провокацій з боку Росії уздовж лінії зіткнення на Донбасі, в окупованому Криму та поблизу українського кордону. Міністри вважають, що Росія повинна припинити нарощувати військову присутність поблизу України та відмовитися від підбурювальної риторики.

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Глава МЗС Німеччини після розмови зазначив, що Берлін та Вашингтон тримають ситуацію в полі зору разом з партнерами по ЄС та НАТО. За його словами, він та Блінкен були єдині в позиції, що Росія повинна сприяти деескалації ситуації та відновити транспарентність у питанні переміщення військ, йдеться у Twitter-акаунті МЗС Німеччини.

У повідомленні на сайті Держдепартаменту про розмову Блінкена з Ле Дріаном вказується, що глави зовнішньополітичних відомств двох держав підтвердили неослабну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Блінкен та Ле Дріан обговорили "необхідність припинення Росією небезпечної та безвідповідальної риторики, посилення військової присутності в окупованому Криму та поблизу кордону України, а також односторонніх російських провокацій уздовж лінії зіткнення на Сході України".

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Ле Дріан після розмови заявив, що Франція вкрай занепокоєна значним переміщенням російських військ неподалік східного кордону України та в окупованому Криму. За його словами, Москва має пояснити мотиви цього пересування підрозділів, припинити провокації та проявити ініціативу щодо деескалації, повідомляє інформагенція Reuters.

Нагадаємо, напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія зосередила біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року. Вашингтон вимагав від Москви пояснень таких дій.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 8 квітня у телефонній розмові закликала президента Росії Володимира Путіна відмовитися від посилення військових підрозділів поблизу України, аби досягти деескалації ситуації.

Тим часом у Кремлі продовжують запевняти, що російські військові підрозділи переміщуються територією РФ та не становлять загрози для інших держав, а також кажуть про провокаційні дії Києва.