 Білий дім: РФ зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Білий дім: РФ зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Росія зосередила біля кордону з Україною найбільше військ з 2014 року. США обговорюють ситуацію з партнерами по НАТО.

За словами Джен Псакі, Росія зосередила біля кордону з Україною найбільше військ з 2014 року

За словами Джен Псакі, Росія зосередила біля кордону з Україною найбільше військ з 2014 року

Кількість російських військовослужбовців, зосереджених біля кордону з Україною, є найбільшою з 2014 року. Про це у четвер, 8 квітня, заявили в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

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"Росія зараз зосередила більше військ біля кордону з Україною, ніж будь-коли з 2014 року", - зазначила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, цитує інформагенція AFP.

За її словами, Вашингтон дедалі більше стурбований ескалацією російських дій на Сході України, включно із переміщенням російських підрозділів поблизу українського кордону. Як зазначила Псакі, США обговорюють зростання напруженості в регіоні, у тому числі з партнерами по НАТО.

Посилення російської військової присутності

Нагадаємо, посилення російської військової присутності поблизу кордону з Україною останніми днями викликало значне занепокоєння у Вашингтоні, Брюсселі та в столицях багатьох європейських держав. Від Москви вимагають пояснення таких дій.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним 8 квітня закликала відмовитися від  посилення військових підрозділів, аби досягти деескалації ситуації.

Натомість у Кремлі продовжують запевняти, що російські військові підрозділи переміщуються територією РФ та не становлять загрози для інших держав. 

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