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Джен Псакі

Джен Псакі - американська громадська діячка, експетка з питань комунікації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джен Псакі".

Після офіційного вступу на посаду президента США в січні 2021 року демократ Джо Байден призначив Джен Псакі своєю офіційною речницею в Білому домі. Джен Псакі вже знайома з Білим домом з часів президентства Барака Обами: певний час вона була заступницею його офіційного прес-секретаря. Починаючи від 2001 року Джен Псакі неодноразово працювала у виборчих штабах демократів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США очікують від інших держав більшої й довгострокової допомоги Україні

США очікують від інших держав більшої й довгострокової допомоги Україні 29.04.2022

На тлі запиту Джо Байдена до Конгресу про додаткові 33 мільярди допомоги Києву США розраховують, що й інші держави надаватимуть Україні посилену довгострокову допомогу, заявила речниця Білого дому.
США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи

США виділяють Україні ще 100 мільйонів доларів на протитанкові системи 06.04.2022

Після оприлюднення кадрів злочинів військових РФ у Бучі США ухвалили рішення про надання Києву додатково 100 мільйонів доларів на зброю проти броньованої техніки.

США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту

США дадуть Україні ще 300 мільйонів доларів і засоби хімзахисту 02.04.2022

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати допоможуть союзникам передати Україні танки радянського виробництва.
США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю

США попереджають, що РФ може застосувати в Україні хімічну зброю 10.03.2022

У російській дезінформації про біолабораторії в Україні США вбачають сигнал про підготовку Росії до того, щоб самій застосувати хімічну або біологічну зброю. Це типовий прийом Москви, впевнені у Вашингтоні.
Блінкен скасував зустріч із Лавровим через ескалацію з боку Росії

Блінкен скасував зустріч із Лавровим через ескалацію з боку Росії 23.02.2022

Умовою для зустрічі США та Росії є деескалація конфлікту навколо України, заявили у Білому домі.
США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну неминучим

США більше не називають можливе вторгнення РФ в Україну "неминучим" 03.02.2022

Білий дім, як і раніше, вважає, що Росія може вдатись до вторгнення в Україну "в будь-який момент", але не знає, чи ухвалив президент РФ Володимир Путін відповідне рішення, заявила Джен Псакі.
У США розробили санкції проти російської еліти

У США розробили санкції проти російської еліти 31.01.2022

Вашингтон підготував санкції щодо оточення Володимира Путіна та членів їх родин, повідомила речниця Білого Дому Джен Псакі.

Вашингтон планує передати Києву військові гелікоптери Мі-17

Вашингтон планує передати Києву військові гелікоптери Мі-17 22.01.2022

Адміністрація президента США Байдена повідомила Конгрес про намір надати Україні гелікоптери Мі-17, які наразі є в запасах міністерства оборони й можуть бути доставлені в межах програми надлишкових оборонних засобів.

США: Росія може напасти на Україну в будь-який момент

США: Росія може напасти на Україну "в будь-який момент" 19.01.2022

Нарощування російських військ навколо України є "надзвичайно небезпечною ситуацією", заявила речниця Білого дому США Джен Псакі.

Білий дім: відключення Росії від SWIFT не відкидається

Білий дім: відключення Росії від SWIFT не відкидається 18.01.2022

У Білому домі прокоментували інформацію про те, що Захід нібито більше не розглядає можливості відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну. В США запевняють, що не відкидали цей варіант.
Білий дім: Росія готує привід для вторгнення в Україну

Білий дім: Росія готує привід для вторгнення в Україну 15.01.2022

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що актам саботажу в Україні передуватиме підготовка громадської думки в РФ. Представник Пентагону вважає, що Москва спробує повторити сценарій 2014 року.
Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади

Китай розкритикував США за дипломатичний бойкот зимової Олімпіади 07.12.2021

США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні. Своєю чергою Китай вважає це рішення помилковим.
Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку

Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку 13.10.2021

Євросоюз вперше проводив спостереження за виборами в Іраку. Парламентські вибори там пройшли "переважно мирно" та сприятимуть довгостроковій стабільності, вважають у Єврокомісії та Білому домі.

США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору

США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору 11.09.2021

Серед афганців, які нещодавно прибули в США, були виявлені чотири випадки кору. Тому Сполучені Штати тимчасово припинили приймати рейси з евакуйованими з Афганістану та закликають робити щеплення проти цієї хвороби.
Білий дім: РФ зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року

Білий дім: РФ зосередила найбільше військ на кордоні з Україною з 2014 року 08.04.2021

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Росія зосередила біля кордону з Україною найбільше військ з 2014 року. США обговорюють ситуацію з партнерами по НАТО.
Білий дім: США підтримують Україну, але рішення про вступ до НАТО ухвалює Альянс

Білий дім: США підтримують Україну, але рішення про вступ до НАТО ухвалює Альянс 07.04.2021

США обговорює намір України вступити до НАТО, утім це рішення має ухвалювати Альянс, заявила речниця Білого дому.
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