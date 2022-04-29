Джен Псакі - американська громадська діячка, експетка з питань комунікації. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джен Псакі".

Після офіційного вступу на посаду президента США в січні 2021 року демократ Джо Байден призначив Джен Псакі своєю офіційною речницею в Білому домі. Джен Псакі вже знайома з Білим домом з часів президентства Барака Обами: певний час вона була заступницею його офіційного прес-секретаря. Починаючи від 2001 року Джен Псакі неодноразово працювала у виборчих штабах демократів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.