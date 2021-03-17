Слова про "вбивцю": Байден не шкодує, Путін хоче поговорити

Президент США Джо Байден не шкодує через свої слова, що вважає російського лідера Володимира Путіна "вбивцею". Про це на брифінгу в четвер, 18 березня, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ні, президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - сказала Псакі, цитує інформагенція dpa. При цьому вона зауважила, що обидві країни повинні співпрацювати у сферах, де є спільні інтереси. Утім, додала Псакі, президент США не стримуватиметься, коли виникатиме занепокоєння щодо дій Росії.

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Путін пропонує онлайн-конференцію

Тим часом російський лідер заявив, що не хоче заочно "пікіруватися" з президентом США, і запропонував Байдену поспілкуватися онлайн. "Що б нам не пікіруватися ось так ось, заочно, ми можемо, ми повинні продовжувати відносини. І ось про що я зараз подумав: минулого разу ініціатива телефонної розмови - у президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії. Але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без всяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії", - сказав Путін в ефірі телеканалу "Россия 24".

"Мені видається, що це було б цікаво і для народу РФ, і для народу США, і для інших країн, маючи на увазі, що на нас, як на найбільших ядерних державах, лежить особлива відповідальність за стратегічну безпеку на планеті", - підкреслив президент РФ, якого цитує агенція новин "Інтерфакс".

Словесні випади президентів США та Росії

Нагадаємо, в інтерв'ю телекомпанії ABC, оприлюдненому 17 березня, Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден. Він також пообіцяв, що Путін "заплатить" за спроби вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року на користь Дональда Трампа.

Ці слова Байдена викликали обурення та різку реакцію Москви. Посла Росії в США запросили в Москву для консультацій. Раніше 18 березня на заяву президента США відреагував і сам Володимир Путін. За його словами, кожен бачить іншу людину так, як оцінює себе. "Я згадую, коли в дитинстві ми у дворі сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс психологічний дуже глибокий в цьому: ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості, і думаємо, що він такий самий, як і ми. І, виходячи з цього, оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі", - сказав Путін.

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При цьому він підтвердив намір Росії співпрацювати зі США, але лише у тих сферах, в яких Москва зацікавлена, і на вигідних для себе умовах.