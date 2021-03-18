Байден стримано відреагував на пропозицію Путіна щодо розмови

Президент США Джо Байден досить стримано відреагував на пропозицію російського колеги Володимира Путіна провести розмову найближчим часом. "Я впевнений, колись ми з ним поговоримо", - сказав Байден у п'ятницю, 19 березня, відповідаючи на запитання журналістів, цитує інформагенція dpa.

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр цього дня зазначила, що "президент зустрінеться з президентом Путіним, коли для цього буде підхожий час". Вона також додала, що попри різні погляди двох президентів вони обоє поділяють думку щодо необхідності пошуку шляхів для співпраці там, де в цьому є взаємна зацікавленість.

"Вбивця" Путін пропонує Байдену поговорити

Нагадаємо, напередодні російський лідер заявив, що не хоче заочно "пікіруватися" з президентом США через заяви останнього, і запропонував Байдену поспілкуватися онлайн. "Що б нам не пікіруватися ось так ось, заочно, ми можемо, ми повинні продовжувати відносини. (…) Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії. Але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без всяких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії", - сказав Путін.

Тоді ж Путін наголосив, що на США та Росії "як на найбільших ядерних державах, лежить особлива відповідальність за стратегічну безпеку на планеті".

Словесні випади президентів США та Росії

Раніше в інтерв'ю телекомпанії ABC, оприлюдненому 17 березня, Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає він Путіна вбивцею. "Так, вважаю", - підтвердив Байден. Він також пообіцяв, що Путін "заплатить" за спроби вплинути на результат президентських виборів у США 2020 року на користь Дональда Трампа.

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Ці слова Байдена викликали обурення та різку реакцію Москви. Посла Росії в США запросили в Москву для консультацій. 18 березня на заяву президента США відреагував і сам Володимир Путін. За його словами, кожен бачить іншу людину так, як оцінює себе. "Я згадую, коли в дитинстві ми у дворі сперечалися один з одним, ми говорили так: хто як обзивається, той так і називається. І це не випадково, це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс психологічний дуже глибокий в цьому: ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості, і думаємо, що він такий самий, як і ми. І, виходячи з цього, оцінюємо його дії і даємо оцінку взагалі", - сказав Путін.

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При цьому він підтвердив намір Росії співпрацювати зі США, але лише у тих сферах, в яких Москва зацікавлена, і на вигідних для себе умовах.