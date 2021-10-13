 Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

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Попри низьку явку: в ЄС і США привітали проведення виборів в Іраку

Євросоюз вперше проводив спостереження за виборами в Іраку. Парламентські вибори там пройшли "переважно мирно" та сприятимуть довгостроковій стабільності, вважають у Єврокомісії та Білому домі.

Голосування військових на парламентських виборах в Іраку у жовтні 2021 року

Офіційно результати дострокових виборів в Іраку не оголошені

Європейський Союз та США вважають, що проведені 10 жовтня парламентські вибори в Іраку

пройшли "переважно мирно" і спрятимуть зміцненню демократії та довгостроковій стабільності в країні. Про це заявили верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та речниця Білого дому Дженніфер Псакі 12 жовтня.

"Ці вибори стали важливим кроком у зміцненні демократії Іраку та довгострокової стабільності. Зусилля виборчих органів і сил безпеки Іраку привели до переважно мирного голосування, незважаючи на низьку явку", - йдеться в заяві Борреля. Попередні висновки місії ЄС зі спостереження за виборами свідчать, що вони були добре організованими і конкурентними, проте були "проблеми в забезпеченні рівних умов". Таку місію Євросоюз розгорнув в Іраку вперше на прохання країни.

"На виборах були присутні сотні міжнародних спостерігачів від ООН і ЄС та тисячі місцевих спостерігачів. Ми з нетерпінням чекаємо огляду їхніх звітів", - сказала на брифінгу Псакі. Вона привітала уряд Іраку з виконанням обіцянки провести дострокові вибори та зауважила, що вони пройшли "переважно мирно".

ЄС та США сподіваються на швидке завершення підрахунку голосів і формування уряду, який відповідатиме прагненням іракського народу. Боррель також наголосив на важливості оперативного розгляду потенційних скарг і визнання результатів усіма учасниками. 

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Попередні результати виборів в Іраку

Вибори пройшли з рекордно низькою явкою у 41%, зазначає агенція AFP. За попередніми результатами виборчої комісії, переможцем знову стає шиїтський рух на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який збільшує свою присутність з 54 до 73 членів парламенту з 329. За даними агенції, це збільшує його вплив на вибір наступного прем'єр-міністра та склад уряду.

Своєю чергою проіранські шиїтські партії за результатами виборів зменшать представництво в парламенті. Очолюваний колишнім міністром транспорту Хаді аль-Амірі блок "Аль-Фатх", який раніше був другим за величиною у парламенті, скоротиться з 48 до лише близько 12 членів. Кілька шиїтських партій, включно з блоком "Аль-Фатх", уже заявили, що не визнають результати виборів та оскаржуватимуть їх.

Після виборів другою за величиною політсилою в парламенті стане сунітський альянс "Такаддум" на чолі з колишнім спікером парламенту Мухаммедом аль-Халбусі. За даними агенції Reuters, він отримає 38 місць. Наступною за кількістю мандатів стане переважно шиїтська коаліція "Держава закону" експрем'єра Нурі аль-Малікі, що здобуває 37 місць. Курдські партії загалом отримють 61 місце, з них 32 - Демократична партія Курдистану, яка домінує в уряді автономного курдського регіону Іраку та 15 - її суперник, Патріотичний союз Курдистану.

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Дострокові вибори в Іраку викликані масовими протестами

Нагадаємо, 10 жовтня, в Іраку пройшли дострокові парламентські вибори. На 329 депутатських мандатів в парламенті країни претендували більше 3240 кандидатів. Чверть місць зарезервована за жінками. Виборчим правом в країні наділені близько 25 мільйонів людей.

Парламентські вибори мали відбутися у 2022 році. Необхідність їх дострокового проведення спричинена тим, що з осені 2019 року в країні тривають масові антиурядові протести. Вони призвели до відставки уряду, який був сформований за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року. 

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