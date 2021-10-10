 В Іраку проходять дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2021

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Новини

В Іраку проходять дострокові парламентські вибори

Масові протести в Іраку призвели до дострокових виборів до парламенту. Фаворитами на них є два шиїтських об'єднання.

На виборчій дільниці в Басрі

На виборчій дільниці в Басрі

Дострокові парламентські вибори проходять у неділю, 10 жовтня, в Іраку. На 329 депутатських мандатів в парламенті країни - Раді представників - претендують більше 3240 кандидатів. Чверть місць зарезервована за жінками.

Виборчим правом в країні наділені близько 25 мільйонів людей. Однак, на думку спостерігачів, через високий рівень недовіри до влади і глибоку кризу явка на виборах буде низькою.

Дострокові вибори в Іраку викликані масовими протестами

Парламентські вибори мали відбутися у 2022 році. Необхідність їх дострокового проведення спричинена тим, що з осені 2019 року в країні тривають масові антиурядові протести. Вони призвели до відставки кабінету міністрів, який був сформований за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року. Лідери протестного руху закликали до бойкоту виборів, оскільки вважають, що нинішня політична система не зможе забезпечити змін за будь-якого результату голосування.  

Фаворити виборів в Іраку - дві шиїтські коаліції

Фаворитом на виборах є шиїтська коаліція на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який виступає з вимогами соціальної справедливості, будівництва шкіл і лікарень, а також невтручання іноземців у внутрішні справи Іраку.

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Хороші шанси на перемогу має також очолюваний колишнім міністром транспорту Хаді аль-Амірі блок "Аль-Фатх", що підтримує тісні зв'язки з Іраном, а також тісно пов'язаний з шиїтськими збройними формуваннями.

Попередні результати голосування очікуються через 24 години після закриття виборчих дільниць. Вибори в Іраку проходять в умовах безпрецедентних заходів безпеки. Щоб запобіти провокаціям і терактам на виборах задіяні 250 тисяч співробітників силових структур. У країні закриті всі прикордонні переходи і аеропорти.

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