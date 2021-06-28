Джо Байден оголосив про завершення військової місії США в Іраку

Американський президент Джо Байден у понеділок, 26 липня, заявив, що США завершать свою військову місію в Іраку до кінця цього року. Втім, за його словами, співпраця США з Іраком у боротьбі з тероризмом продовжиться. Про це Байден оголосив під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі в Білому домі.

За словами Байдена, це означає "новий етап" для 2500 американських військовослужбовців, які все ще розміщені в Іраку. "Наша роль в Іраку ... бути доступними, продовжувати навчати, допомагати та мати справу з "Ісламською державою", але ми не збираємося бути в зоні бойових дій - вже до кінця цього року", - сказав Байден.

Нагадаємо, що американські війська відіграли активну роль у боротьбі з "Ісламською державою". Як повідомили американські посадовці, новий план не передбачає повномасштабного виведення військ США з Іраку. Натомість американські військові залишатимуться в країні, щоб тренувати іракських військових та надавати їм логістичну підтримку.

Тим часом прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі перебуває під тиском наближених до Ірану збройних формувань, які наполягають на виведенні американських солдатів з країни. Його зустріч із Джо Байденом відбулася за три місяці до нових виборів в Іраку.

Аль-Казимі переконаний, що іракські сили безпеки можуть самостійно боротися проти "Ісламської держави". "На іракській землі немає потреби в будь-яких іноземних бойових силах", - сказав він, передає агенція AP.