У Багдаді посольство США обстріляли ракетами

В Багдаді ввечері у неділю, 20 грудня, було обстріляно американське посольство. Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомило, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". На відео з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети. Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

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Телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони" Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.

Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки, повідомила AFP з посиланням на іракських високопосадовців.