США планують подальше виведення військ з Афганістану й Іраку

Виконуючий обов'язки міністра оборони Сполучених Штатів Америки Крістофер Міллер повідомив про плани адміністрації президента Дональда Трампа скоротити до 15 січня чисельність військ США в Афганістані та Іраку. Як заявив Міллер у вівторок, 17 листопада, президент країни Трамп наказав скоротити до 15 січня чисельність американських військовослужбовців до 2,5 тисячі для кожної з цих двох країн. Міллер додав, що США вступають у нову фазу боротьби з міжнародним тероризмом.

Читайте також: У Пентагоні назвали умови для виведення військ з Афганістану

Міністерство оборони США не надало жодної інформації про те, скільки американських солдатів досі дислоковано в Афганістані та Іраку. Однак за даними американського телеканалу CNN, натепер в Афганістані перебувають 4,5 тисячі американських військових, а в Іраку - три тисячі.

Напередодні про плани Пентагону щодо подальшого виведення військ з Афганістану повідомила низка американських ЗМІ.

Нагадаємо, невдовзі після проведених 3 листопада президентських виборів Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера. Крім того, Трамп провів ще низку важливих кадрових змін у оборонному відомства, призначивши на ключові пости своїх прихильників.

Угода США з талібами

Наприкінці лютого США підписали угоду з радикальним ісламістським рухом "Талібан", що передбачає поступове виведення з Афганістану всіх сил США і НАТО до кінця квітня 2021 року. Таліби натомість взяли на себе зобов'язання провести мирні переговори з урядом у Кабулі, що розпочалися в вересні. Однак переговорний процес загальмувався.

Трамп обіцяв вивезти війська з Афганістану ще під час передвиборчої кампанії 2016 року. На початку серпня поточного року США повідомили своїм союзникам по НАТО про намір скоротити свої війська, дислоковані в цій країні, з приблизно 12 тисяч до менш ніж 5 тисяч до кінця листопада. В середині вересня Трамп оголосив, що чисельність американських військ в Афганістані швидко скоротиться до менше чотирьох тисяч осіб. Утім, уже на початку листопада Трамп оголосив, що до Різдва американські військові повернуться з Афганістану до США.

Війна в Афганістані - найдовша в історії США. Американські військові перебувають у цій країні з 2001 року, після скоєних терористичних атак 11 вересня.