 Трамп звільнив міністра оборони США Марка Еспера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2020

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Трамп звільнив міністра оборони США Марка Еспера

Марк Еспер був главою Пентагону з 23 липня 2019 року. Його наступником став директор Національного контртерористичного центру США Крістофер Міллер.

Дональд Трамп і Марк Еспер

Дональд Трамп і Марк Еспер

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 9 листопада, заявив про звільнення  Марка Еспера з посади міністра оборони країни. Тимчасово виконуючим обов'язки глави Пентагону буде директор Національного контртерористичного центру США Крістофер Міллер.

"Я радий оголосити, що Крістофер Міллер, вельмишановний директор Національного контртерористичного центру (одноголосно схвалений Сенатом) буде тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони, і рішення набуває чинності негайно", - написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

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"Кріс буде робити чудову роботу! Марк Еспер звільнений. Я хотів би подякувати йому за службу", - додав Трамп.

У Пентагоні це повідомлення поки не коментують, зазначає агентство Reuters.

За даними джерел агентства, Еспер вже давно був готовий до відставки або звільнення через розходження позицій с Трампом у деяких аспектах. Наприклад, Еспер виступив проти заяв Трампа щодо використання військових для придушення протестів, що відбувалися у США цього літа. Також еспер був незгодним зі зневажливим ставлення Трампа до НАТО.

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Марк Еспер був главою Пентагону з 23 липня 2019 року. Його наступник Крістофер Міллер з 10 серпня 2020 року обіймає посаду директора Національного контртерористичного центру США. У 1983-2014 роках він перебував на військовій службі, брав участь у бойових операціях в Афганістані та Іраку.

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