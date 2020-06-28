Глава Пентагону заявив про відсутність доказів "змови" РФ з талібами

Міністерство оборони США не має доказів тверджень про те, що Росія пропонувала ісламському радикальному руху "Талібан" винагороду за вбивства американських військовослужбовців в Афганістані, повідомив глава відомства Марк Еспер. "На даний час Пентагон не має даних, які б підтвердили звинувачення в зловмисних діях російських військовослужбовців проти американських сил в Афганістані", - йдеться в заяві Еспера, опублікованій у ніч на 1 липня на його сторінці в Twitter.

Одночасно глава Пентагону наголосив, що його відомство "серйозно ставиться до будь-яких потенційних загроз щодо військовослужбовців США". Як він сам, так і командування докладають зусиль, щоб "американські військовослужбовці мали кращу розвідку, озброєння, обладнання, захисне спорядження, тактики, всі необхідні повноваження для протидії будь-якій загрозі", вказується далі.

Білий дім визнав, що Трамп знав про ймовірну "змову"

Тим часом Білий дім підтвердив, що президент Дональд Трамп був поінформований про ситуацію зймовірною "змовою" РФ з талібами. Трампу були надані дані про запропоновану "Талібану" винагороду за вбивство американських військових, заявила ввечері 30 червня прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені. Двома днями раніше вона стверджувала, що Трампу, як і віцепрезиденту Майку Пенсу, не доповідали про те, що російська розвідка нібито платила талібам за вбивства американських військових в Афганістані. Сам Трамп також раніше заперечував, що мав у своєму розпорядженні відповідні дані.

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Нагадаємо, інформацію про можливу змову 26 червня опублікувало видання The New York Times. Із посиланням на власні джерела журналісти повідомили про те, що американській розвідці стала відома інформація про винагороду, яку РФ пропонує бойовикам "Талібану" за вбивства військових США. У виданні також зазначили, що президенту Дональду Трампу доповіли про це ще у березні 2020 року.

Однак у Білому домі зазначили, що ні президент, ні віцепрезидент не були поінформовані про ситуацію. Прессекретар адміністрації Трампа пояснив, що це сталося через те, що розвідка так і не знайшла остаточного підтвердження цим звинуваченням.

У лютому 2020 року США та "Талібан" підписали історичну мирну угоду, у якій ідеться про зняття санкцій, виведення американських військ з Афганістану, а також обмін утримуваними особами.