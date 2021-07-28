 ЄС закликає Ірак допомогти зупинити потік мігрантів до Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2021

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Новини

ЄС закликає Ірак допомогти зупинити потік мігрантів до Литви

Євросоюз звернувся до іракського уряду щодо допомоги у вирішенні кризи мігрантів, з якою зіштовхнулася Литва.

Мігранти на кордоні Литви з Білоруссю

Мігранти на кордоні Литви з Білоруссю

Європейський Союз закликав іракський уряд допомогти зупинити потік нелегальних мігрантів через Білорусь до Литви. В оприлюдненому в четвер, 29 липня, листі єврокомісарки з внутрішніх справ Ільви Йоханссон до міністрів внутрішніх справ країн-членів ЄС ідеться про те, що Брюссель установив контакт з урядом Іраку та закликав його "краще контролювати рейси до Білорусі та дозволяти в'їжджати назад (до Іраку. - Ред.) тим іракським громадянам, які хочуть добровільно повернутися".

У листі Йоханссон також закликала інші країни ЄС підтримати Литву. За її словами, ЄС не може прийняти те, що треті країни намагаються підбурювати до "нелегальної міграції" або толерувати її. Як заявив у четвер речник Євросоюзу, "більша частина" мігрантів, які незаконно потрапили до Литви, імовірно не мають жодного права на притулок у ЄС.

Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що провів переговори з іракським колегою щодо того, як реагувати на зростання кількості іракських громадян, котрі незаконно перетинають білорусько-литовський кордон. "Це причина стурбованості не лише однієї країни-члена, але й для всього ЄС. Ми розраховуємо на підтримку Іраку", - написав Боррель у Twitter.

Нагадаємо, що 28 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна має намір надати Литві як гуманітарну допомогу колючий дріт для зміцнення державного кордону з Білоруссю в зв'язку зі збільшенням потоку нелегальних мігрантів.

Чому зріс потік мігрантів до Литви

Цьогоріч литовські прикордонники затримали вже понад три тисячі мігрантів, переважно з Іраку й Сирії, що в десятки разів більше, ніж минулоріч. Вільнюс називає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридною агресією" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

Дивитись відео 11:32

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