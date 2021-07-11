Естонія і Чехія допомагають Литві подолати кризу мігрантів

Естонія та Чехія мають допомогти Литві у боротьбі з нелегальною міграцією з боку Білорусі. Естонія надасть країні 100 кілометрів колючого дроту та три безпілотника, щоб поліпшити ситуацію з поінформованістю на кордоні. Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністеркою внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє в суботу, 24 липня, агенція "Інтерфакс" з посиланням на портал телерадіомовлення Естонії.

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"Литва - наш близький союзник, наше завдання - негайно підтримати її в цій кризі", - наголосив Лаанет. Про допомогу попросила влада Литви, зазначивши, що будівництво огорожі на литовсько-білоруському кордоні гальмується через брак колючого дроту. З аналогічними проханнями про допомогу влада країни звернулася й до інших держав.

Готовність допомогти вже висловила також Чехія: 20 наметів, 100 розкладних ліжок, 500 ковдр і 500 спальних мішків мають прибути до Литви в суботу, заявили в міністерстві внутрішніх справ у Празі. Сума цієї допомоги оцінюється в 3,2 мільйона чеських крон (близько 147 тисяч доларів США), повідомляє агенція dpa.

Також влада Литви зараз проводить переговори з Данією і Словенією щодо отримання колючого дроту в якості пожертви. Наразі всі наявні у армії Литви запаси колючого дроту вичерпані, а майбутня огорожа повинна простягнутися на 550 кілометрів.

Чому зріс потік мігрантів до Литви

Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 2430 мігрантів, переважно з Іраку й Сирії, що в 30 разів більше, ніж минулоріч. Вільнюс називає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридною агресією" з боку Мінська. Основна частина мігрантів прагне потрапити через Литву в країни Західної Європи.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.