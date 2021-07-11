Литва обмежила права прохачів притулку

На тлі міграційної кризи, яка триває в Литві, президент країни Гітанас Науседа підписав зміни до законодавства, котрі обмежують права мігрантів. Про це повідомив офіс глави литовської держави в четвер, 21 липня.

Які права обмежили

Законопроєкт схвалив більшістю голосів парламент за терміновою процедурою. Зміни до законів позбавляють прохачів притулку права подавати апеляцію на рішення суду першої інстанції, хоча литовська конституція не дозволяє правове регулювання, яке заперечує можливість перегляду рішень судів першої інстанції та виправлення ймовірних помилок судів, передає інформагенція "Інтерфакс".

Зміни до закону про правовий статус іноземців передбачають скорочення термінів розгляду прохань на надання притулку. Окрім того, обмежені деякі права мігрантів із огляду на те, що Вільнюс оголосив у країні екстремальну ситуацію і має намір стримати нелегальну міграцію.

Правозахисники критикують зміни до законів через побоювання щодо порушень прав людини, передає dpa.

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Чому зріс потік мігрантів до Литви

Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 2200 утікачів, головно з Іраку й Сирії. Потік мігрантів зріс більш ніж у 10 разів у порівнянні з 2020 роком.

Вільнюс називає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридної агресією" з боку Мінська.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги. Після гучного затримання щодо Білорусі запровадили нові санкції.

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