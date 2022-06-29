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Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance
Гітанас Науседа
Гітанас Науседа - литовський політик, президент Литви.
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Новини
27.05.2024
27 травня 2024 р.
Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий строк
26.05.2024
26 травня 2024 р.
У Литві проходить вирішальний тур президентських виборів
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Докладно
Гітанас Науседа: католик, атлантист, популярний президент
Гітанас Науседа: католик, атлантист, популярний президент
DW про виклики, які доведеться долати Науседі під час другого президентського терміну.
Політика
27.05.2024
27 травня 2024 р.
Візит Шольца до Литви. Навіщо приїжджав канцлер ФРН
Візит Шольца до Литви. Навіщо приїжджав канцлер ФРН
Країни Балтії просять ФРН прискорити прибуття бригади Бундесверу. Ця тема була ключовою під час візиту Шольца в Литву.
Політика
07.05.2024
7 травня 2024 р.
Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу
Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу
У Литві змінюють ставлення до Німеччини. Костянтин Еггерт із Вільнюса - про візит президента ФРН до Литви.
Політика
31.05.2023
31 травня 2023 р.
Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай
Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай
Чи підходить КНР на роль посередника і чи боїться Вільнюс вторгнення РФ - президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю DW.
Політика
11.05.2023
11 травня 2023 р.
08:35 хв.
Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок
Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок
Чи підходить КНР на роль посередника та чи остерігається Литва Росії - президент Гітанас Науседа в інтерв'ю DW.
Політика
28.04.2023
28 квітня 2023 р.
Президент Литви Науседа: "Українці - дуже сильна нація"
Президент Литви Науседа: "Українці - дуже сильна нація"
В інтерв’ю DW Науседа розповів, що Литва очікує від НАТО і чи стурбовані у Вільнюсі погрозами РФ через Калінінград.
Політика
29.06.2022
29 червня 2022 р.
07:57 хв.
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