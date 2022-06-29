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Гітанас Науседа
Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа - литовський політик, президент Литви.

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Новини

27 травня 2024 р.

Президент Литви Гітанас Науседа переобрався на другий строк

26 травня 2024 р.

У Литві проходить вирішальний тур президентських виборів

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Докладно

Гітанас Науседа після перемоги на президентських виборах, 26 травня 2024 року

Гітанас Науседа: католик, атлантист, популярний президент

Гітанас Науседа: католик, атлантист, популярний президент

DW про виклики, які доведеться долати Науседі під час другого президентського терміну.
Політика27 травня 2024 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Литви Гітанас Науседа на навчаннях Grand Quadriga 2024 у Литві, 6 травня 2024 року

Візит Шольца до Литви. Навіщо приїжджав канцлер ФРН

Візит Шольца до Литви. Навіщо приїжджав канцлер ФРН

Країни Балтії просять ФРН прискорити прибуття бригади Бундесверу. Ця тема була ключовою під час візиту Шольца в Литву.
Політика7 травня 2024 р.
Франк-Вальтер Штайнмаєр у Литві

Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу

Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу

У Литві змінюють ставлення до Німеччини. Костянтин Еггерт із Вільнюса - про візит президента ФРН до Литви.
Політика31 травня 2023 р.
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Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Чи підходить КНР на роль посередника і чи боїться Вільнюс вторгнення РФ - президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю DW.
Політика11 травня 2023 р.08:35 хв.
Військовослужбовці Бундесверу прибувають до Литви в рамках угоди про посилення східного флангу НАТО, вересень 2022

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Чи підходить КНР на роль посередника та чи остерігається Литва Росії - президент Гітанас Науседа в інтерв'ю DW.
Політика28 квітня 2023 р.
external

Президент Литви Науседа: "Українці - дуже сильна нація"

Президент Литви Науседа: "Українці - дуже сильна нація"

В інтерв’ю DW Науседа розповів, що Литва очікує від НАТО і чи стурбовані у Вільнюсі погрозами РФ через Калінінград.
Політика29 червня 2022 р.07:57 хв.
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