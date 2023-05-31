Штайнмаєр у Литві: покращення іміджу та база для Бундесверу

У Литві більше не сумніваються в Німеччині, дякують за Patriot і будують базу для Бундесверу. Костянтин Еггерт із Вільнюса - про візит президента ФРН до Литви.

Великий князь литовський Гедимін (1275-1341) не знав, що відіграє невелику роль у гарантуванні європейської безпеки у XXI столітті. Саме листи князя європейським монархам і бургомістрам вільних ганзейських міст, написані в 1323 році, які містять перші згадки про Вільнюс, привіз до литовської столиці президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Вони зберігаються у колишньому прусському архіві та стали основою виставки, яку Штайнмайєр та його литовський колега Гітанас Науседа відкрили у Вільнюському університеті.

Німеччина змінює репутацію

Президент ФРН згадав європейські прагнення князя Гедиміна і в промові на відкритті симпозіуму, присвяченому історії відносин Литви та Німеччини. Виступ Штайнмаєра був підкреслено теплим і неформальним. Він та його спічрайтери доклали максимум зусиль, щоб переконати господарів - скептичне ставлення німців до країн Балтії та Центральної Європи як до надто консервативних, "зациклених на історичних образах" і невиправдано підозрілих щодо Росії, остаточно залишилося у минулому.

Постать Штайнмаєра довгі роки сприймалася у Литві неоднозначно через його надто м'яке ставлення до Москви. Сьогодні все інакше, сказав у розмові з DW популярний політичний коментатор Томас Дапкус: "Штайнмаєр змінив свою позицію щодо Росії і вибачився за свою попередню політику. Україна його вибачення прийняла. Крім того, Берлін сьогодні - головний фінансовий донор України та поряд зі Сполученими Штатами та Великобританією, - один із провідних постачальників зброї Києву. Все це в Литві помітили та оцінили. Ставлення до Штайнмаєра та політики ФРН загалом помітно покращало".

Президент Литви не залишився у боргу. "Німеччина - наш основний зовнішньоторговельний партнер та інвестор, але, що важливіше, вона - друг і партнер у досягненні наших амбітних цілей у сфері безпеки. Я вірю, що найближче майбутнє принесе ще більше рішень, які продемонструють, що наші стосунки та довіра один до одного міцнішають", - сказав Науседа у своїй промові.

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Литовський будинок для Бундесверу

І це не формальна ввічливість, а натяк на реальні дискусії щодо майбутнього зведеної бойової групи посиленого передового базування НАТО. Вона дислокується у Литві з 2017 року. Аналогічні групи розквартировані у Латвії, Естонії та Польщі. Їхнє завдання - продемонструвати Росії, що будь-яка спроба вторгнення на територію країн Балтії чи Польщі означатиме війну з Північноатлантичним альянсом.

Більшість особового складу групи у Литві складають військовослужбовці Бундесверу. З ними на ротаційній основі є представники восьми інших країн-союзниць. До початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну загальна чисельність групи коливалася від 1100 до 1500 осіб. Після лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) обіцяв збільшити її до бригади, тобто близько шести тисяч військових. Однак початкова ідея Берліна полягала у дислокації додаткових сил у Німеччині у підвищеній бойовій готовності, щоб у разі виникнення загрози вони могли негайно вилетіти до Литви.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і військовослужбовці Бундесверу Фото: Mindaugas Kulbis/AP/dpa/picture alliance

У Вільнюсі переконані: бригада Бундесверу має дислокуватися у Литві постійно. Приймаючи Франка-Вальтера Штайнмаєра, Гітанас Науседа висловив думку всіх політичних сил Литви, коли назвав роль Німеччини як у підтримці України, так і у забезпеченні безпеки регіону "критичною".

Берлін і Вільнюс домовилися деякий час тому, що у Литві розмістять передове командування майбутньої бригади. У Вільнюсі президент Штайнмайєр говорив, що підрозділи, що входять до бригади, регулярно проводитимуть навчання в Литві, а також просив литовців "зрозуміти", що кожен новий крок вимагає узгодження між міністрами оборони двох країн.

Логістично Литва перебуває у виграшному становищі: у країні з населенням 2,7 мільйона осіб є три міжнародні аеропорти, здатні приймати військово-транспортні літаки. Однак для тисяч військовослужбовців та їхньої техніки необхідно побудувати нову військову базу. Литовське керівництво сподівається завершити будівництво всіх необхідних об'єктів до 2026 року. "Ми не будуємо казарми та іншу необхідну інфраструктуру, щоб вони стояли порожніми, - заявив президент Науседа на спільній пресконференції з німецьким колегою. - Я повністю згоден з тим, що сказав шановний президент Штайнмаєр: наша домашня робота та можливості Німеччини мають бути скоординовані ".

Німеччина погодилася розмістити в литовській столиці під час 11-12 липня саміту НАТО ракетний комплекс ППО Patriot. Жест не лише символічний, а й практичний з огляду на безпрецедентні заходи безпеки, які будуть вжиті під час зустрічі. Це у Вільнюсі також оцінили.

"Колишні сумніви щодо політики Берліна розсіялися, - каже директор Інституту східноєвропейських досліджень у Вільнюсі Лінас Кояла. - Сьогодні Литва прагне більшого лідерства Німеччини у сфері безпеки та оборони Східної Європи. І ми бачимо, як на наших очах відбуваються докорінні зміни".

Журналіст Томас Дапкус вважає, що дві країни мають йти далі. "Нинішній рівень взаємодії між литовською армією і Бундесвером абсолютно безпрецедентний. У нас серйозно обговорюють можливість повного об'єднання сухопутних сил наших країн. Адже цьогоріч Бундесвер остаточно інтегрується з армією Нідерландів. Чому ми не можемо наслідувати їхній приклад?"