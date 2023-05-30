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Президент Німеччини пообіцяв Литві допомогу в разі нападу РФ

Віолетта Чайковська | Даниїл Сотников
3 год. тому

Під час візиту до Литви Штайнмаєр назвав метою Путіна підпорядкування колишніх радянських територій. Науседа ж закликав до посилення присутності НАТО на східному фланзі альянсу, оскільки РФ продовжує війну проти України.

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Президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Литви Гітанас Науседа у Вільнюсі.
Президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Литви Гітанас Науседа у Вільнюсі.Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Президент Литви Гітанас Науседа закликав у вівторок, 30 травня, до посилення присутності Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на східному фланзі альянсу, оскільки триває війна Росії проти України

"Це лінія фронту, яка має бути дуже сильною. Нам потрібна протиповітряна і протиракетна оборона та більша присутність союзницьких сил у регіоні", - сказав він журналістам у Вільнюсі після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

Зокрема, Науседа зазначив, що Литва "готова зробити все можливе для того, щоб німецькі війська почувалися як вдома" в країні.

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Штайнмаєр: Мета Путіна - підпорядкувати колишні території СРСР

Зі свого боку Штайнмаєр пообіцяв Литві німецьку допомогу в разі російської агресії. "Ми стоїмо пліч-о-пліч. Ваша безпека - це також і наша безпека. Разом ми будемо захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО. Наші союзники можуть на це покладатися, Литва також може на це покладатися", - цитує його німецьке інформаційне агентство dpa.

Говорячи про російське вторгнення в Україну, Штайнмаєр назвав метою президента РФ Володимира Путіна підпорядкування колишніх радянських територій. "Путін вважає свободу і незалежність неросійських народів у Східній Європі історичною помилкою, яку він намагається виправити всіма можливими засобами", - заявив президент Німеччини.

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