ФРН перемістить Patriot до Литви для захисту саміту НАТО

Німеччина передислокує ЗРК "Патріот" із Словаччини до Литви для захисту липневого саміту лідерів НАТО, який пройде у Вільнюсі.

Німеччина перемістить свою систему протиракетної оборони (ПРО) Patriot зі Словаччини до Литви для захисту саміту НАТО, запланованого на липень у Вільнюсі. Про це йдеться в заяві міністерства оборони країни.

"Для наземної протиповітряної оборони (ППО) на саміті, ми перекинемо наші установки Patriot зі Словаччини і допоміжні елементи з Польщі до Литви", - йдеться в заяві від 26 травня, яку цитує агентство Reuters. Наразі два німецькі зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Патріот" розміщені у Словаччині та три - в Польщі.

На цьому розгортання в Словаччині ПРО, що розмістили там невдовзі після вторгнення Росії в Україну минулого року, завершиться. Міноборони ФРН при цьому заявило, що й надалі підтримуватиме союзника по НАТО Словаччину, зокрема патрулюватиме повітряний простір і надасть додаткові радари спостереження.

На саміті НАТО обговорять план захисту від РФ

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. За даними ЗМІ, на ньому вперше з часів "холодної війни" НАТО розгляне план відбиття можливих російських атак.

Офіційний Київ закликає країни-члени альянсу ухвалити у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення України стати членом НАТО.

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За даними ЗМІ, за підсумками заходу Україна може отримати "гарантії безпеки" від країн НАТО, щоби запобігти будь-якій майбутній агресії з боку Росії. Як очікується, у Вільнюсі оголосять створення ради НАТО - Україна, і Київ матиме право збирати її засідання та звертатися до країн альянсу з запитами про допомогу. Безпосередніми учасниками угоди про надання гарантій безпеки Україні можуть стати США, Великобританія, Франція та Німеччина.

Дуда: Польща домагатиметься гарантій безпеки для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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