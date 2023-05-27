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ЗРК Patriot Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
КонфліктиНімеччина

ФРН перемістить Patriot до Литви для захисту саміту НАТО

Ольга Журавльова
19 хв. тому

Німеччина передислокує ЗРК "Патріот" із Словаччини до Литви для захисту липневого саміту лідерів НАТО, який пройде у Вільнюсі.

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Німеччина перемістить свою систему протиракетної оборони (ПРО) Patriot зі Словаччини до Литви для захисту саміту НАТО, запланованого на липень у Вільнюсі. Про це йдеться в заяві міністерства оборони країни.

"Для наземної протиповітряної оборони (ППО) на саміті, ми перекинемо наші установки Patriot зі Словаччини і допоміжні елементи з Польщі до Литви", - йдеться в заяві від 26 травня, яку цитує агентство Reuters. Наразі два німецькі зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Патріот" розміщені у Словаччині та три - в Польщі.

На цьому розгортання в Словаччині ПРО, що розмістили там невдовзі після вторгнення Росії в Україну минулого року, завершиться. Міноборони ФРН при цьому заявило, що й надалі підтримуватиме союзника по НАТО Словаччину, зокрема патрулюватиме повітряний простір і надасть додаткові радари спостереження.

На саміті НАТО обговорять план захисту від РФ

Саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО) запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. За даними ЗМІ, на ньому вперше з часів "холодної війни" НАТО розгляне план відбиття можливих російських атак. 

Офіційний Київ закликає країни-члени альянсу ухвалити у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення України стати членом НАТО.

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За даними ЗМІ, за підсумками заходу Україна може отримати "гарантії безпеки" від країн НАТО, щоби запобігти будь-якій майбутній агресії з боку Росії. Як очікується, у Вільнюсі оголосять створення ради НАТО - Україна, і Київ матиме право збирати її засідання та звертатися до країн альянсу з запитами про допомогу. Безпосередніми учасниками угоди про надання гарантій безпеки Україні можуть стати США, Великобританія, Франція та Німеччина.

Дуда: Польща домагатиметься гарантій безпеки для України

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