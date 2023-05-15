Генсек: Саміт НАТО допоможе ЗСУ освоїти стандарти Альянсу

На липневому саміті у Вільнюсі союзники по НАТО мають узгодити багаторічну програму допомоги Україні на шляху до військових стандартів Альянсу. Це допоможе їй просуватися до членства в НАТО, каже генсек Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що очікує домовленості між країнами-учасницями організації на липневому саміті у Вільнюсі щодо багаторічної програми допомоги Україні на шляху до військових стандартів НАТО. Про це Столтенберг заявив у понеділок, 15 травня, під час Копенгагенського саміту з питань демократії.

"Я очікую, що ми узгодимо багаторічну програму, де ми будемо працювати над тим, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і техніки радянських часів до стандартів, доктрин і техніки НАТО та стати повністю оперативно сумісною з НАТО. Це також допоможе Україні просуватися до членства в НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсек також очікує, що лідери НАТО на саміті підтримають прагнення України до членства і підкреслять, що двері Альянсу залишаються відкритими для європейських країн, які хочуть приєднатися. Однак, за його словами, немає сенсу говорити про членство, якщо Україна програє війну. "Найважливіше - бути дуже сильними у нашій підтримці України, щоб Україна (могла. - Ред.) перемогти", - підкреслив Столтенберг.

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Столтенберг також визнав, що планує залишити посаду генсека НАТО, коли його повноваження закінчаться в жовтні. "Я чітко дав зрозуміти, що у мене немає інших планів, окрім як піти цієї осені. Я пробуду на посаді майже вдвічі довше, ніж планував спочатку. І це все, що я можу сказати з цього приводу", - цитує його інформаційна агенція Reuters.

НАТО обмірковує гарантії безпеки для України

Крім того, Столтенберг заявив, що лідери країн-членів НАТО обговорюють шляхи забезпечення того, щоб Україна не зазнала повторного нападу з боку Росії після закінчення нинішньої війни. Водночас вони намагаються уникати будь-яких дій, що могли б втягнути організацію в масштабніший конфлікт, додав генсек. "Консультації тривають", - сказав він, відмовившись розкрити подробиці переговорів.

"Ми не знаємо, як закінчиться ця війна, але ми знаємо, що коли вона закінчиться, надзвичайно важливо, щоб ми змогли запобігти повторенню історії", - цитує Столтенберга агентство Associated Press. Він зазначив, що "якщо союзники по НАТО, і особливо, великі, почнуть надавати Україні гарантії безпеки на двосторонній основі, ми будемо дуже близькі до статті 5". "Отже, не існує способу знайти легке вирішення щодо цих питань", - виснував Столтенберг.

Торік США, Великобританія, Франція та Німеччина взяли на себе зобов'язання надати гарантії безпеки Фінляндії та Швеції, коли вони подали заявку на вступ до НАТО, якщо це буде необхідно для того, щоб відмовити президента Росії Володимира Путіна від спроб дестабілізувати двох північних сусідів. Фінляндія вже вступила до НАТО і має захист за статтею 5 про колективну безпеку, але вступ Швеції ще очікується.

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Зеленський очікує позитиву від саміту в Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський не раз наголошував на тому, що Київ прагне отримати "гарантії безпеки" від Альянсу, що складається з 31 країни, щоби запобігти будь-якій майбутній агресії з боку Росії.

Раніше цього дня Зеленський закликав країни-члени НАТО ухвалити на липневому саміті у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення Києва стати членом Альянсу.

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