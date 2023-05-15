Зеленський закликає до "позитивного рішення" на саміті НАТО

Час "усунути найбільшу невизначеність у сфері безпеки в Європі" і ухвалити позитивне політичне рішення щодо членства України в НАТО, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) ухвалити на липневому саміті у Вільнюсі "позитивне політичне рішення" щодо прагнення Києва стати членом Альянсу.

"Настав час усунути найбільшу невизначеність у сфері безпеки в Європі - тобто схвалити позитивне політичне рішення щодо членства (України. - Ред.) в НАТО", - сказав він у відеозверненні до Копенгагенського саміту з питань демократії у понеділок, 15 травня.

"Це варто зробити вже на липневому саміті. Це буде своєчасним сигналом", - переконаний український президент, слова якого наводить агенція Reuters.

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Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Литва, яка прийматиме його, раніше публічно заявила, що однією з цілей зустрічі визначає запрошення Україні приєднатися до Альянсу. Також Україну в прагненні приєднатися до НАТО підтримали Польща, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія.

Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до РФ після псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях.