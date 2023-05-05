ОПУ: Україна працює над розширенням підтримки вступу в НАТО

Україна працює над тим, щоб до саміту НАТО у Вільнюсі розширити коаліцію країн, які підтримують її членство в Альянсі, повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Перед самітом НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі, Україна працює над розширенням переліку країн, які підтримують її майбутнє членство в Альянсі та надання їй гарантій безпеки. Про це у п'ятницю, 5 травня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі національного марафону.

"Президент і вся команда працюють для того, щоб коло країн, які нас підтримують і активно виступають щодо нашого майбутнього членства в Альянсі, а на цьому шляху і надання нам конкретних гарантій безпеки, було таким, яке дало б нам можливість дійсно отримати таке рішення", - сказав Єрмак.

У контексті цього питання керівник Офісу президента також назвав "дуже успішними" нещодавні зустрічі українського керівництва з лідерами країн Північної Європи у Гельсінкі та Гаазі. За словами Єрмака, ця робота буде продовжена для того, щоб коаліція країн, які підтримують Україну, була сформована напередодні саміту у Вільнюсі.

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Єрмак: Гарантії безпеки мають бути закріплені в документі

"Ми дуже уважно ставимося до того, що сьогодні ухвалюється між нашими партнерами, - наголосив керівник ОПУ. - Коли ми сьогодні говоримо про гарантії безпеки, ми чітко розуміємо, що це мають бути гарантії, які працюватимуть".

Водночас Єрмак додав, що вже сьогодні можна побачити реалізацію подібних гарантій, адже Україна щодня отримує підтримку щодо і військових можливостей, і санкційного тиску на РФ, і фінансової допомоги.

Втім для України важливо, щоб безпекові гарантії були закріплені в конкретному документі, і щоб цей документ узгодили та підписали партнери, зазначив Єрмак.

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Днями Зеленський під час спільної з лідерами країн-учасниць саміту країн Північної Європи та України привітав Фінляндію з приєднанням до НАТО, побажав Швеціх якнайшвидшого вступу до Альянсу та висловив сподівання, що Україна теж стане його членом. Він однак наголосив, що Україна розуміє, що не стане членом НАТО, доки триває російська повномасштабна агресія, проте зазначив, що перешкод для ухвалення політичного рішення щодо алгоритму її вступу немає.

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