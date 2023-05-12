Сенат Польщі підтримав вступ України до НАТО

Парламент Польщі ухвалив резолюцію з закликом надати Україні на саміті НАТО влітку "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей" - політичне рішення про приєднання за надзвичайною процедурою.

Сенат Польщі ухвалив резолюцію щодо членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це в п'ятницю, 12 травня, повідомляє PolskieRadio .

У ній сказано, що на майбутньому саміті НАТО влітку Україна має отримати "значно більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей". Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства в альянсі, вважають польські депутати.

Вони переконані, що вступ України має бути політичним рішенням і вона має пройти процедури, які пройшли Швеція та Фінляндія, яких "запросили приєднатися за процедурою, що ніколи раніше не використовувалась". "Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України", - йдеться в резолюції.

"Після року жахливої ​​війни ми знаємо, що Україна, протистоячи Росії, захищає Європу і є ключовою ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу. Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом", - мотивували парламентарі.

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Які країни підтримали вступ України до НАТО

Раніше Литва, яка прийме саміт НАТО у липні, публічно заявила, що однією з цілей зустрічі визначає запрошення Україні приєднатися до альянсу.

Також Україну в прагненні приєднатися до НАТО підтримали країни Північної Європи: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Ісландія.

Під час квітневого візиту до Києва президенти Чехії та Словаччини підписали декларацію про підтримку України на шляху в НАТО.

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Хто проти членства України в НАТО

За даними Financial Times, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, але зростає кількість прибічників ідеї країн Балтії (Литви, Латвії та Естонії) запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства в НАТО. Як писало видання, проти цього виступають три країни. Одна з них - Угорщина.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє: Україна не стане членом НАТО, доки триває російська повномасштабна агресія. Водночас він наголосив, що перешкод для ухвалення політичного рішення щодо алгоритму її вступу немає.

Однак, за інформацією агентства dpa, на липневому саміті НАТО Київ може чекати розчарування: США та Німеччина дали зрозуміти за зачиненим дверима, що не хочуть зараз брати на себе жодних зобов'язань, що виходять за межі декларації Бухарестського саміту 2008 року. У ній ішлося, що Україна має стати членом НАТО, але жодних конкретних графіків не зазначалось.

Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того, як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін офіційно оголосив анексію чотирьох українських окупованих регіонів.